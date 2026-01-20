K-Way e la montagna, la nuova collezione sci

A completare la proposta interviene una selezione di capi innovativi che arricchiscono la collezione con soluzioni versatili e dal design contemporaneo. Spicca la mantella unisex imbottita in ovatta PrimaLoft®, calda e ultraleggera, progettata per offrire protezione termica e libertà di movimento, arricchita da dettagli funzionali come le tasche porta skipass. La proposta prosegue con una maglia sportiva da uomo con zip, realizzata in tessuto tecnico elasticizzato con interno felpato, ideale sia come strato unico sia come mid layer sotto il guscio da sci: collo alto, cappuccio e tasche con zip ne enfatizzano comfort e praticità. Per la donna, la stessa attitudine tecnica si traduce in un body a manica lunga con cappuccio, fit aderente, mezza zip frontale e polsini con foro per il pollice. Chiude la collezione una giacca da sci unisex colorblock a tre colori, in tessuto ripstop a due strati impermeabile, antivento e traspirante, imbottita in PrimaLoft® leggera e ad asciugatura rapida. Dotata di cuciture termonastrate, ventilazioni laterali, ghetta antineve rimovibile e tasche funzionali, rappresenta la sintesi perfetta tra protezione, performance e stile K-Way®.