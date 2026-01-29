© Ufficio Stampa
Jordan Brand presenta Heir Series 2, progettata partendo dagli insight delle giocatrici di basket femminile.
-La serie Heir 2 ribadisce l'impegno di Jordan Brand a sostenere il basket femminile e ispirare la prossima generazione di eccellenze.
-La silhouette slanciata è pensata per la corsa e i cambi di direzione, gli aspetti più cruciali del gioco femminile, e i miglioramenti chiave consentono una maggiore rapidità in ogni passo.
-Ogni aggiornamento si basa sugli insight relativi alle prestazioni di atlete audaci e determinate come Napheesa Collier, consentendo alle giocatrici di aumentare il ritmo e portare il gioco ad un livello superiore.
-La silhouette Jordan Brand Heir Series 2 sarà disponibile in tutto il mondo dal 20 febbraio su jordan.com e in negozi selezionati.