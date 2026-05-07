Irma Testa e Clemente Russo inaugurano una nuova palestra McFIT a Secondigliano

Tra i momenti più significativi della giornata, la presenza della campionessa Irma Testa, prima pugile italiana a partecipare a un’edizione dei Giochi Olimpici (Rio 2016) e prima a vincere una medaglia (bronzo a Tokyo 2020), madrina dell’evento inaugurale e simbolo di determinazione e riscatto attraverso lo sport. Al suo fianco anche Clemente Russo, insieme agli artisti Enzo Dong, Nicola Siciliano, Decibel Bellini, Maria Siciliano e Rossella Essence, che hanno contribuito a rendere l’inaugurazione un evento capace di unire sport e cultura urbana. Per le istituzioni, ha presenziato Antonio Troiano, Presidente della VII Municipalità Secondigliano.