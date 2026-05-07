Irma Testa e Clemente Russo inaugurano una nuova palestra McFIT a Secondigliano

© Ufficio Stampa
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Un’apertura che va oltre il taglio del nastro e si trasforma in un momento di condivisione, partecipazione e visione. È stato inaugurato oggi il nuovo centro fitness McFIT di Secondigliano, in Via Roma verso Scampia 56, che rappresenta la 41ª apertura del brand in Italia, consolidando ulteriormente la presenza del gruppo nel Paese.
L’opening ha rappresentato un passaggio simbolico importante per il quartiere: non solo l’avvio di un nuovo centro fitness, ma un progetto concreto di riqualificazione urbana e sociale. McFIT ha infatti investito in uno spazio restituito alla comunità, trasformandolo in un punto di riferimento per il benessere, l’inclusione e la socialità.
Tra i momenti più significativi della giornata, la presenza della campionessa Irma Testa, prima pugile italiana a partecipare a un’edizione dei Giochi Olimpici (Rio 2016) e prima a vincere una medaglia (bronzo a Tokyo 2020), madrina dell’evento inaugurale e simbolo di determinazione e riscatto attraverso lo sport. Al suo fianco anche Clemente Russo, insieme agli artisti Enzo Dong, Nicola Siciliano, Decibel Bellini, Maria Siciliano e Rossella Essence, che hanno contribuito a rendere l’inaugurazione un evento capace di unire sport e cultura urbana. Per le istituzioni, ha presenziato Antonio Troiano, Presidente della VII Municipalità Secondigliano.
«Tornare qui oggi, in un contesto così, ha un significato speciale – ha dichiarato Irma Testa –. Lo sport può davvero fare la differenza nei territori, soprattutto per i più giovani. Avere spazi come questo vuol dire dare opportunità, creare alternative e dimostrare che con impegno e passione si possono raggiungere traguardi importanti. Questo è il messaggio più bello che possiamo lasciare.»
Dichiarazione di Samuele Frosio – CEO RSG Group Italia: «Nel decimo anno di presenza a Napoli, McFIT rafforza il proprio impegno sulla città con l’apertura del nuovo club di Secondigliano, estendendo la propria presenza verso l’area nord. L’iniziativa si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione urbana, in linea con il progetto ‘Restart Scampia’, contribuendo alla creazione di nuovi spazi di aggregazione e socialità. Il nostro obiettivo è offrire luoghi accessibili e inclusivi, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire allo sviluppo di quartieri sempre più moderni e vivibili.»
Durante il pomeriggio, gli ospiti hanno potuto visitare la struttura, incontrare gli atleti, partecipare a momenti di intrattenimento e assistere a un DJ set che ha accompagnato la chiusura dell’evento, trasformando la palestra in uno spazio vivo e aperto alla città.
Il nuovo centro McFIT si inserisce in una strategia più ampia che punta a valorizzare le periferie attraverso investimenti concreti, offrendo luoghi accessibili, moderni e inclusivi, pensati per tutte le fasce della popolazione.
In occasione dell’apertura, dall’8 al 18 maggio tutti i cittadini di Secondigliano e Scampia avranno la possibilità di provare gratuitamente la nuova palestra McFIT Secondigliano con un allenamento di prova. Inoltre, chi sceglierà di iscriversi nello stesso periodo potrà usufruire di una promozione speciale: due mesi di abbonamento gratuiti. Un’iniziativa pensata per permettere alla comunità locale di conoscere da vicino il nuovo centro e vivere in prima persona l’esperienza McFIT.
L’inaugurazione di Secondigliano rappresenta il primo passo di un percorso che proseguirà nelle prossime settimane: è infatti prevista per il 19 giugno 2026 l’apertura di un secondo centro a Mugnano di Napoli, a conferma dell’impegno del brand nel contribuire attivamente allo sviluppo del territorio.
Con Secondigliano, McFIT ribadisce una visione chiara: lo sport non è solo performance, ma uno strumento reale di crescita, connessione e cambiamento.