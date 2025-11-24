Il Teatro alla Scala di Milano ha la sua palestra

Si inaugura alla presenza del Corpo di Ballo il nuovo spazio fitness realizzato all’interno del Teatro alla Scala di Milano da McFIT, catena di palestre leader in Europa, e messo a disposizione del Corpo di Ballo del Teatro. Si tratta della prima palestra interna della prestigiosa istituzione milanese, un passo significativo che unisce danza, benessere e innovazione.



Lo spazio – circa 60 mq con pavimentazione tecnica, design McFIT e attrezzature professionali per allenamenti cardio, di forza e a corpo libero – è stato pensato per accompGerd Schaller, Owner di RSG Group GmbH: “Ringrazio i rappresentanti della Direzione del Teatro, del Corpo di Ballo, Samuele e il suo team: questa collaborazione è una sintesi perfetta tra arte e fitness. Allo stesso modo, in me convivono due anime, quella del direttore d’orchestra e quella dell’imprenditore, ed è per questo che essere qui oggi, in un luogo che sprigiona un’energia straordinaria, ha un significato speciale. Sono convinto che questo sia un passo decisivo verso un futuro in cui questi due mondi non solo non sono più separati, ma si valorizzano reciprocamente in un’armonia ideale".



Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia: “Sostenere un’eccellenza come il Corpo di Ballo della Scala è per noi di grande valore. La danza richiede una preparazione fisica eccezionale e offrire la prima palestra interna del Teatro significa dare un contributo concreto alla loro quotidianità. Questa partnership riflette perfettamente la visione di McFIT: creare spazi che aiutino le persone a esprimere al massimo il proprio potenziale”.



Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala: "La partnership con McFIT ha permesso la realizzazione di un sogno coltivato da tantissimo tempo, e di una reale esigenza del nostro Corpo di Ballo, che ha seguito con passione e grande coinvolgimento tutte le fasi di questo nuovo progetto. A nome mio e di tutti gli artisti del balletto scaligero saluto con grande soddisfazione l'inizio di questa nuova collaborazione che per noi significa un passo in più verso un benessere quotidiano così importante nella vita lavorativa di una Compagnia come la nostra, impegnata costantemente verso il proprio meglio e a dare il meglio di sé al nostro pubblico".