Il ritorno a scuola è più leggero con il mondo di Harry Potter

Il 1° settembre i fan di Harry Potter potranno tornare nuovamente nella scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo per il Back To Hogwarts. Per celebrare l’iconica ricorrenza, oltre a uno speciale evento ricco di attività, sorprese e grandi ospiti che si terrà al Teatro Nazionale di Milano, per la prima volta in live streaming sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok, Warner Bros. Discovery Global Consumer Product (WBDGCP) Italia lancia una vasta collezione di prodotti in collaborazione con LEGO, Geox, Roncato, Giochi Preziosi, Maped e Yamamay dedicata al fantastico mondo di Harry Potter. Da accessori scolastici, a profumi, giochi, capi d’abbigliamento e calzature per un ritorno tra i banchi all’insegna della magia e dell’avventura. Tra le novità prodotto in arrivo, Roncato lancia una linea di valigie rigide, zaini e diari decorati con lo stemma di Hogwarts, mentre Giochi Preziosi firma una collezione per la scuola ispirata a Harry Potter, che spazia da cartelle ad astucci, da diari a quaderni, tutti decorati con gli stemmi delle Quattro Case dei Maghi. Inoltre, arriva la nuova linea di Maped con tantissimi materiali di cartoleria raffiguranti gli amati maghi della saga e gli stemmi della scuola di magia. Per emozionare bambini, maghi, streghe e babbani e giocare con la fantasia, invece, LEGO lancia una collezione di set da costruire tutta dedicata all’incantato mondo di Harry Potter composta dai luoghi più iconici e dalle minifigure degli amati personaggi della saga: dalla Torre della scalinata del Castello alla serra dedicata alle lezioni di erbologia e alla casa di Privet Drive. Per tutti gli amanti della saga, inoltre, sarà disponibile l’amato set dai negozi di Diagon Alley e tanto altro ancora per divertirsi a ricreare tante storie di avventura e magia. Per rendere ogni look più magico e raggiungere il più in fretta possibile il binario 9 e ¾, arrivano le nuove calzature firmate Geox, che lancia una linea di scarpe per bambine e bambini ispirate al magico mondo di Harry Potter, mentre Yamamay arriva con una collezione dedicata a tutta la famiglia composta da pigiami, calzini antiscivolo, felpe e pratiche sacchette, che celebrano i simboli più amati della saga, come Edvige, il boccino d’oro e il maestoso castello di Hogwarts.
Per celebrare la magia di Harry Potter anche Pam Panorama dà vita a una speciale collaborazione con Warner Bros. Discovery per offrire un’esperienza di spesa unica e coinvolgente: dall’8 settembre arriva una collezione esclusiva di prodotti ispirata alla saga più amata di sempre. Infine, arrivano anche i Gift Set di Sodico con speciali Eau de Toilette in grado di evocare il profumo dei corridoi di Hogwarts e agende a tema Harry Potter da utilizzare come diario per le proprie avventure quotidiane. Per un viaggio nel gusto durante l’intervallo o nei pomeriggi al parco, invece, Witor’s lancia due speciali snack a tema Harry Potter: Le Cioccorane e l’Hogwarts Express Snack. Ad arricchire il Back to Hogwarts italiano di quest’anno ci sarà anche uno speciale evento retail, in collaborazione con LEGO, che porterà la magia del franchise nei punti vendita Toys Center, dal 6 al 7 settembre, e nello store FAO Schwarz di Roma sabato 6 settembre, e darà modo a tutti i fan della saga di vivere un’esperienza unica e godersi il magico mondo di Harry Potter. Oltre alle linee di prodotto dedicate, nuove attività per i fan firmate Warner Bros. Discovery verranno annunciate prossimamente con una campagna adv sulle principali piattaforme social.
GIOCHI PREZIOSI
Per vivere ogni momento del nuovo anno scolastico all’insegna della magia, Giochi Preziosi firma una nuova collezione per la scuola e per il tempo libero ispirata a Harry Potter, in grado di evocare le incantevoli atmosfere della saga. A partire da due zaini di differenti dimensioni - uno per la scuola e l’altro più piccolo per il tempo libero - decorati con un ricamo che richiama l'atmosfera di Hogwarts e con un tira zip personalizzato, passando per pratici e incantevoli astucci a due e tre zip in grado di far sentire tutti i fan dei veri e propri studenti della scuola di magia e stregoneria, fino a diari scolastici 10 mesi e a diari dei segreti, ideali compagni di avventure di ogni giovane mago, con copertine decorate con lo stemma della scuola e stickers inclusi. A completare la collezione arrivano anche tanti quaderni A4 con raffigurati in copertina gli stemmi delle quattro Case di Hogwarts.
MAPED
Per tutte le streghe e i maghi che hanno bisogno di appuntare formule magiche e scrivere delle proprie avventure, Maped lancia una collezione di oggetti di cartoleria raffiguranti Harry Potter e gli stemmi delle Quattro Case dei Maghi. Penne stilografiche, matite e pennarelli colorati, gomme per cancellare, temperamatite, forbici e tanto altro ancora contenuti in speciali set assortiti: i Colouring Set contenti assortimenti di matite, pennarelli, stickers a tema e tanto altro, e uno speciale Writing Set a forma di valigetta da studente di Hogwarts in cui si possono trovare penne stilografiche, evidenziatori, forbici e tutto l’occorrente per trascorrere un nuovo entusiasmante anno scolastico insieme ai propri maghi e streghe del cuore.
LEGO
Per giocare e divertirsi all’insegna della magia e dell’avventura, LEGO lancia una collezione tutta dedicata all’incantato mondo di Harry Potter. Per emozionare bambini, maghi, streghe e babbani arriva il set Castello di Hogwarts: Torre della grande scalinata principale, un grande modello in scala super dettagliato e completo di 12 minifigure LEGO® dei personaggi più iconici della saga, mentre per ricreare le lezioni di erbologia arriva il fantastico set Castello di Hogwarts: lezione di erbologia composto da una serra costruibile, 3 minifigure LEGO® di Hermione Granger, Neville Paciok e della Professoressa Sprite e da tante piante magiche. Per tutti i piccoli fan anche il set per giocare con due negozi di Diagon Alley: la gelateria Fortebraccio e il negozio di attrezzatura per il Quidditch, completi di tanti personaggi e accessori dettagliati; per ricreare, invece, la visita di zia Marge a 4 Privet Drive in “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” arriva il set Privet Drive: la visita di zia Marge, un modello dettagliato della casa dei Dursley con le minifigure LEGO® della famiglia di Harry. Inoltre, arrivano la versione LEGO® del Libro Mostro dei mostri azzannante, dotato di una funzione pull-back per tirarlo indietro, lasciarlo andare e guardalo sfrecciare via azzannando, e il Book Nook: Espresso per Hogwarts, un modello della locomotiva e di un vagone passeggeri del treno diretto alla Scuola di Magia e Stregoneria che, diviso in due, può essere utilizzato come fermalibri. Infine, sempre dedicati al magico mondo di Harry Potter il modello in scala da costruire di Fanny: la Fenice di Albus Silente e della famiglia di Thestral.
GEOX
In occasione del Back to Hogwarts, Geox presenta una linea di scarpe adatte a ogni occasione e in grado di evocare tutto il fascino del mondo di Harry Potter. Per tutte le bambine amanti della saga, arriva la linea Casey impreziosita da dettagli che richiamano l’immaginario della celebre saga, composta da ballerine dal look scolastico e da degli stivaletti casual in pelle nera. Per bambine e bambine arrivano anche due tipologie di sneaker dal design contemporaneo: Ciberdron, dotata di luci e dedicata, nella versione femminile, all’iconica civetta Edvige, mentre in quella maschile al boccino d’oro, e Eclyper con magici inserti che evocano l’universo di Harry Potter. Completano la linea per bambino le sneaker Buzzerlight con luci integrate, in grado di aggiungere un tocco magico a ogni passo.
WITOR’S
Ispirati al magico mondo di Harry Potter, Witor’s propone due snack pensati per accompagnare con gusto e fantasia gli intervalli dei giovani studenti. Per celebrare il ritorno a scuola, arriva l’Hogwarts ExpressTM Snack, un croccante biscotto ricoperto da una tavoletta di cioccolato al latte – disponibile anche nella versione con biscotto al cacao e tavoletta con crema al latte – che richiama l’iconico biglietto del treno per Hogwarts in partenza dal Binario 9 e ¾. Per affrontare verifiche e interrogazioni con un pizzico di fortuna e magia in più, invece, arriva il Chocolate FrogsTM Snack: gustose tavolette di cioccolato al latte decorate con le famose Cioccorane e contenenti un cremoso ripieno al latte e granella di biscotto al cacao.
RONCATO
Per tutti i giovani maghi e streghe andare a scuola o partire per le vacanze diventa un'esperienza ancora più speciale grazie alla nuova collezione firmata Roncato dedicata al mondo di Harry Potter. Da trolley rigidi, disponibili nelle tonalità blu e bordeaux, a zaini coordinati, ideali per rispondere alle esigenze quotidiane degli studenti e dei viaggiatori più giovani. Coloro che decideranno di acquistare sia il trolley che lo zaino, all’interno del Set combinato troveranno anche un’agenda coordinata per trasformare ogni momento in un’esperienza magica ancora più speciale. Una collezione che coniuga stile, resistenza e praticità, trasformando ogni spostamento in un viaggio nel mondo incantato di Harry Potter.
YAMAMAY
Per trasformare grandi e piccini in veri e propri studenti di Hogwarts, Yamamay lancia una nuova Capsule Collection pensata per tutta la famiglia e ispirata all’universo incantato di Harry Potter. Una linea ideata per lasciarsi trasportare nel magico mondo dei sogni completa di pigiami, calzini antiscivolo, felpe e pratiche sacchette. Ad impreziosire tutti i capi, i simboli più iconici della saga: dalla fedele civetta Edvige al velocissimo boccino d’oro, dal solenne stemma delle case fino al maestoso castello Hogwarts.
SODICO
Per entrare a pieno nel magico mondo di Harry Potter, Sodico firma una linea di Eau De Toilette e diari abbinati. Con il Lumox Gift Set arriva un’Eau de Toilette Natural Spray dalle accattivanti note di mela verde, bergamotto, fava tonka e ambra, in grado di evocare l’incantevole atmosfera dei corridoi della scuola di magia più famosa al mondo. Per chi ama, invece, il mistero del buio e della notte che avvolgono il Castello di Hogwarts, arriva il Nox Gift Set con un’Eau De Toilette Natural Spray dalle note ammalianti di mandorla, cocco, fava tonka e legno di sandalo. Con entrambi i set è disponibile un diario dove scrivere le proprie avventure quotidiane.
