Il ritorno a scuola è più leggero con il mondo di Harry Potter

Il 1° settembre i fan di Harry Potter potranno tornare nuovamente nella scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo per il Back To Hogwarts. Per celebrare l’iconica ricorrenza, oltre a uno speciale evento ricco di attività, sorprese e grandi ospiti che si terrà al Teatro Nazionale di Milano, per la prima volta in live streaming sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok, Warner Bros. Discovery Global Consumer Product (WBDGCP) Italia lancia una vasta collezione di prodotti in collaborazione con LEGO, Geox, Roncato, Giochi Preziosi, Maped e Yamamay dedicata al fantastico mondo di Harry Potter. Da accessori scolastici, a profumi, giochi, capi d’abbigliamento e calzature per un ritorno tra i banchi all’insegna della magia e dell’avventura. Tra le novità prodotto in arrivo, Roncato lancia una linea di valigie rigide, zaini e diari decorati con lo stemma di Hogwarts, mentre Giochi Preziosi firma una collezione per la scuola ispirata a Harry Potter, che spazia da cartelle ad astucci, da diari a quaderni, tutti decorati con gli stemmi delle Quattro Case dei Maghi. Inoltre, arriva la nuova linea di Maped con tantissimi materiali di cartoleria raffiguranti gli amati maghi della saga e gli stemmi della scuola di magia. Per emozionare bambini, maghi, streghe e babbani e giocare con la fantasia, invece, LEGO lancia una collezione di set da costruire tutta dedicata all’incantato mondo di Harry Potter composta dai luoghi più iconici e dalle minifigure degli amati personaggi della saga: dalla Torre della scalinata del Castello alla serra dedicata alle lezioni di erbologia e alla casa di Privet Drive. Per tutti gli amanti della saga, inoltre, sarà disponibile l’amato set dai negozi di Diagon Alley e tanto altro ancora per divertirsi a ricreare tante storie di avventura e magia. Per rendere ogni look più magico e raggiungere il più in fretta possibile il binario 9 e ¾, arrivano le nuove calzature firmate Geox, che lancia una linea di scarpe per bambine e bambini ispirate al magico mondo di Harry Potter, mentre Yamamay arriva con una collezione dedicata a tutta la famiglia composta da pigiami, calzini antiscivolo, felpe e pratiche sacchette, che celebrano i simboli più amati della saga, come Edvige, il boccino d’oro e il maestoso castello di Hogwarts.