Il nuovo guscio di Helly Hansen per i professionisti della montagna pesa solo 200 grammi

"L'alpinismo e le altre attività in montagna si stanno evolvendo verso una sempre maggiore intensità", spiega Martin Cizeron, product manager outdoor di Helly Hansen. "In questo scenario, è vitale mettere a disposizione dei professionisti e degli appassionati abbigliamento tecnico ultraleggero senza accettare compromessi in termini di protezione. Nei dialoghi con le nostre guide di montagna, è stato subito evidente che avevano bisogno di un guscio che li proteggesse senza rallentarli. La risposta a questa necessità è la Odin Infinity Minimalist Jacket, che non è semplicemente leggera - è il più leggero guscio da montagna mai realizzato da Helly Hansen".