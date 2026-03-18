Il nuovo guscio di Helly Hansen per i professionisti della montagna pesa solo 200 grammi

© Sverre-Hjornevik
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In quasi 150 anni, il marchio di abbigliamento tecnico Helly Hansen si è guadagnato la fiducia di migliaia di professionisti della montagna e delle attività outdoor, con cui ha instaurato una relazione stabile per ideare, sviluppare e testare insieme materiali sempre più innovativi. La nuova Odin Infinity Minimalist Jacket, uno dei top di gamma della collezione SS26, è il risultato del continuo impegno del brand norvegese a migliorare le prestazioni dell'abbigliamento tecnico outdoor. Questo nuovo guscio è il più leggero mai realizzato da Helly Hansen per le attività in montagna, con un livello professionale di impermeabilità e traspirabilità.
Jean-Francois Plouffe, guida alpina professionale di Squamish in British Columbia (Canada), e Mountain Madness, una delle più note organizzazioni di guide alpine degli Stati Uniti, hanno collaborato al progetto di sviluppo di questo nuovo prodotto. Nella loro attività, il guscio resta per la maggior parte del tempo nello zaino, per essere indossato solo se il tempo si guasta o in situazioni di emergenza. Quindi, la Odin Infinity Minimalist Jacket doveva essere innanzitutto molto leggera e con un ingombro minimo, garantendo allo stesso tempo un livello professionale di impermeabilità, traspirabilità e resistenza in ambiente alpino. Per questo i designer di Helly Hansen hanno sviluppato il laminato tecnico più leggero mai messo a punto dal brand norvegese, con cui hanno realizzato una giacca di appena 200 grammi nella versione da donna e 220 grammi in quella da uomo.
"È il guscio da alpinismo più leggero che abbia mai indossato", spiega JF Plouffe. "Questa è una soluzione perfetta per le mie esigenze. Lo posso mettere nello zaino e dimenticarmi di averlo con me fino a quando il brutto tempo si avvicina. A quel punto lo apro, me lo infilo, chiudo la cerniera e alzo il capuccio. E sono pronto a continuare la mia avventura."
Se la Odin Infinity Minimalist Jacket colpisce per la sua eccezionale leggerezza, la giacca non fa concessioni alle prestazioni, grazie all'utilizzo di un innovativo laminato bicomponente Helly Tech® Professional a 3.5 strati che abbina una membrana microporosa Lifa Infinity in polipropilene con un'ulteriore membrana non porosa in PU per massimizzare le prestazioni di impermeabilità e traspirabilità.
Il design è dichiaratamente minimalista: l'indispensabilità di ogni singolo elemento della giacca è stata valutata criticamente dalle guide professioniste coinvolte nel processo di sviluppo e test, per mantenere solo quello che è utile e necessario. Il tessuto elasticizzato a due vie e la costruzione a soffietto del sottobraccio lasciano tutta la necessaria libertà di movimento. Il cappuccio regolabile, la mentoniera foderata con un morbido fleece e l'elastico di regolazione dell'orlo inferiore promettono comfort e adattabilità alle singole esigenze. La tasca di compressione in rete integra un passante per attaccare la giacca al moschettone, mentre il riflettore Recco aggiunge un ulteriore livello di sicurezza nelle situazioni critiche.
"L'alpinismo e le altre attività in montagna si stanno evolvendo verso una sempre maggiore intensità", spiega Martin Cizeron, product manager outdoor di Helly Hansen. "In questo scenario, è vitale mettere a disposizione dei professionisti e degli appassionati abbigliamento tecnico ultraleggero senza accettare compromessi in termini di protezione. Nei dialoghi con le nostre guide di montagna, è stato subito evidente che avevano bisogno di un guscio che li proteggesse senza rallentarli. La risposta a questa necessità è la Odin Infinity Minimalist Jacket, che non è semplicemente leggera - è il più leggero guscio da montagna mai realizzato da Helly Hansen".
La Odin Infinity Minimalist Jacket è disponibile nei negozi e online a 400,00 euro in versioni specifiche da uomo e da donna, insieme alla completa linea Odin per gli appassionati di alpinismo e alta montagna.