Il mare d'inverno: da Helly Hansen la nuova Skagen Insulated Winter Jacket

Skagen è la cittadina più a nord della Danimarca. Si affaccia sullo Skagerrak, il canale naturale situato fra la Danimarca, la costa meridionale della Norvegia e la Svezia. Nelle acque davanti a Skagen si scontrano due correnti opposte – una proveniente dal Mare del Nord e l'altra dal Mar Baltico. Poiché queste due masse d'acqua presentano temperature, densità e livelli di salinità completamente diversi, la loro confluenza dà origine a onde caotiche, instabili e imprevedibili che si propagano in direzione opposta alle correnti.

​Sommando a questo i banchi di sabbia mobili dello Skagen Reef, l'intensità delle correnti e il meteo instabile, capace di trasformare una limpida mattinata in un pomeriggio gelido, sferzato dalla pioggia ghiacciata e da raffiche fino a 50 nodi, si capisce perché la navigazione a vela nelle acque di Skagen sia una questione molto speciale.

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​Helly Hansen ha un legame particolare con questo braccio di mare e con la Skagen Offshore Race, una regata dalla storia trentennale di cui il brand norvegese è stato main partner nell'ultima edizione. Skagen è anche il nome della collezione di cerate e abbigliamento tecnico per la navigazione costiera e d'altura che da venticinque anni protegge i professionisti della vela in Scandinavia e in tutti i mari del mondo.

​Per la stagione FW 26-27, Helly Hansen amplia questa collezione presentando la Skagen Insulated Winter Jacket, una nuova cerata imbottita studiata appositamente per la navigazione invernale e in presenza di basse temperature, in grado di tenere asciutti e al caldo i velisti anche nelle inospitali condizioni dello Skagerrak. Se la vela moderna su barche dotate di foil, come in Coppa America, è caratterizzata da un notevole atletismo in coperta, la navigazione costiera e d'altura ​ è spesso un'attività statica, in cui la protezione dal freddo è quasi interamente affidata all'abbigliamento.