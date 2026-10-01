Il mare d'inverno: da Helly Hansen la nuova Skagen Insulated Winter Jacket

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Skagen è la cittadina più a nord della Danimarca. Si affaccia sullo Skagerrak, il canale naturale situato fra la Danimarca, la costa meridionale della Norvegia e la Svezia. Nelle acque davanti a Skagen si scontrano due correnti opposte – una proveniente dal Mare del Nord e l'altra dal Mar Baltico. Poiché queste due masse d'acqua presentano temperature, densità e livelli di salinità completamente diversi, la loro confluenza dà origine a onde caotiche, instabili e imprevedibili che si propagano in direzione opposta alle correnti.
Sommando a questo i banchi di sabbia mobili dello Skagen Reef, l'intensità delle correnti e il meteo instabile, capace di trasformare una limpida mattinata in un pomeriggio gelido, sferzato dalla pioggia ghiacciata e da raffiche fino a 50 nodi, si capisce perché la navigazione a vela nelle acque di Skagen sia una questione molto speciale.
Helly Hansen ha un legame particolare con questo braccio di mare e con la Skagen Offshore Race, una regata dalla storia trentennale di cui il brand norvegese è stato main partner nell'ultima edizione. Skagen è anche il nome della collezione di cerate e abbigliamento tecnico per la navigazione costiera e d'altura che da venticinque anni protegge i professionisti della vela in Scandinavia e in tutti i mari del mondo.
Per la stagione FW 26-27, Helly Hansen amplia questa collezione presentando la Skagen Insulated Winter Jacket, una nuova cerata imbottita studiata appositamente per la navigazione invernale e in presenza di basse temperature, in grado di tenere asciutti e al caldo i velisti anche nelle inospitali condizioni dello Skagerrak. Se la vela moderna su barche dotate di foil, come in Coppa America, è caratterizzata da un notevole atletismo in coperta, la navigazione costiera e d'altura è spesso un'attività statica, in cui la protezione dal freddo è quasi interamente affidata all'abbigliamento.
La nuova Skagen Insulated Winter Jacket unisce la competenza marina del brand norvegese alla sua ultradecennale esperienza nel settore delle imbottiture per le attività outdoor e lo sci. La cerata è realizzata con un tessuto laminato Helly Tech® Performance con membrana impermeabile, traspirante e antivento, ed è equipaggiata con le migliori soluzioni funzionali sviluppate dai designer Helly Hansen in collaborazione con i professionisti della vela che collaborano col marchio. Il cappuccio ad alta visibilità è regolabile in due direzioni, staccabile, ripiegabile nel collo e dotato di una visiera ergonomica per non limitare la visibilità. I polsini in PU elasticizzato sono regolabili con precisione grazie agli ampi velcri. La generosa dotazione di tasche comprende tasche per le mani con doppia apertura, tasche scaldamani sul petto, una tasca interna sul petto e la Life Pocket™, una tasca imbottita per il cellulare che protegge la batteria dal freddo, facendola durare più a lungo. La parte bassa della schiena e i gomiti preformati sono rinforzati, e la giacca è dotata di riflettori Solas su braccia, spalle e cappuccio.
La protezione dal freddo è affidata a una combinazione di una confortevole fodera in pile orsetto e dell'imbottitura PrimaLoft Black, un materiale termoregolante e leggero che protegge dal freddo senza appesantire la giacca e continua a svolgere la sua funzione isolante anche quando si bagna - un'eventualità tutt'altro che remota su una barca a vela. Dal 1984, PrimaLoft è il marchio leader nello sviluppo e nella produzione di imbottiture tecniche ad alte prestazioni ed è partner di Helly Hansen per le collezioni dedicate alle attività outdoor e allo sci.
La Skagen Insulated Winter Jacket è un modello unisex, disponibile nelle taglie da XS a XXL. Per completare il proprio equipaggiamento invernale, può essere abbinata alla Skagen Offshore Bib e al nuovo Skagen Hybrid Knit Insulator, entrambi disponibili nelle versioni da uomo e da donna.