Idee per Pasqua da Città del Sole e Sylvanian Families

Per la Pasqua 2026 da Città del Sole le idee sono infinite, per tutti i gusti e tutte le età, dalla primissima infanzia agli adulti. Ciascuno troverà il regalo ideale. Tra i tanti esempi: i piccolissimi alla loro prima caccia alle uova ameranno il Sonaglino palla ape, morbido e colorato, perfetto per le manine che esplorano il mondo per la prima volta. Gli amanti della natura adoreranno il Quadrifoglio da coltivare: guardare spuntare i primi germogli sarà un'emozione che durerà molto oltre le feste. I più curiosi si misureranno con Bioviva Nature Challenge Animali Divertenti, un gioco che trasforma ogni risposta in una nuova domanda sul mondo naturale. I ragazzi sempre pronti a esplorare ameranno la Bussola dell'esploratore, perfetta per indicare la prossima direzione. E i suoni della primavera riempiranno l'aria con il Fischietto uccellino: il modo più dolce per salutare la nuova stagione. Le uova personalizzabili sono disponibili in tutti i punti vendita Città del Sole, pronte per essere composte.