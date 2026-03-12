Holyfreedom con Warner Music: caschi personalizzati per gli artisti

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Dal brand italiano lifestyle-technical arrivano gli Stealth fatti a mano, pensati come pezzi unici tra design, identità e sicurezza
Holyfreedom entra nel mondo musicale realizzando un’attivazione speciale in collaborazione con Warner Music Italy, dando vita a un progetto di seeding dedicato ai 14 artisti della major. Per l’occasione, il brand ha creato una serie di caschi Stealth personalizzati a mano, concepiti come pezzi unici e destinati a essere trovati direttamente nelle camere dei cantanti.
Più che una classica operazione di visibilità, il progetto è stato pensato come un’azione di posizionamento culturale, con l’obiettivo di inserire Holyfreedom e il suo casco iconico all’interno di uno dei contesti più rilevanti della cultura pop italiana. Non un semplice gift promozionale, ma un gesto curatoriale capace di mettere in relazione il brand con il mondo della musica attraverso un oggetto di design, personalità e manifattura.
Ogni casco è stato sviluppato valorizzando creatività, lavorazione artigianale e unicità del pezzo. L’attivazione è stata costruita in maniera naturale, senza forzature commerciali: il casco è diventato così un elemento da scoprire, osservare, indossare e interpretare, entrando in modo autentico nel racconto del Festival e nel dialogo tra brand e artisti.
“Essere presenti in occasione di un momento così rilevante per la musica e la cultura italiana per noi ha avuto un significato molto preciso: raccontare il nostro brand Holyfreedom e la nostra filosofia facendo emergere il nostro il prodotto. La collaborazione con Warner Music e il progetto di seeding dei caschi Stealth personalizzati a mano vanno esattamente in questa direzione: trasformare un oggetto tecnico in un pezzo unico, riconoscibile, personale. È una visione che rappresenta profondamente Holyfreedom e il percorso che stiamo costruendo”, dichiara Arnaldo Upaldi, Founder di Holyfreedom
La collaborazione con Warner Music rappresenta per Holyfreedom un incontro naturale tra mondi affini come musica, design, immaginario e cultura visiva, e conferma la volontà del brand di uscire dai confini più tradizionali del settore moto per dialogare con nuovi linguaggi artistici e nuovi contesti.
Holyfreedom è infatti un brand italiano lifestyle-technical legato al mondo moto, nato a Parma e riconoscibile per un’identità estetica forte, originale e profondamente radicata nella cultura del design, della libertà espressiva e dell’italianità. Nel tempo il marchio ha evoluto la propria proposta dagli accessori iconici a una gamma più ampia di prodotti ad alto valore tecnico, tra cui il casco Stealth, oggi al centro della sua visione strategica.
Con Stealth, Holyfreedom porta avanti un’idea precisa: trasformare il casco da semplice accessorio tecnico a oggetto identitario, capace di unire sicurezza, stile e personalità. Una visione che nasce dalla volontà di introdurre nel settore un linguaggio diverso, in cui il design non è separato dalla funzione, ma ne diventa parte integrante.
In questo senso, il progetto si inserisce perfettamente nel percorso di crescita del brand, rafforzando il posizionamento di Holyfreedom come realtà capace di interpretare il casco non solo come prodotto di protezione, ma come simbolo distintivo, riconoscibile e contemporaneo.