HJC Sports presenta BELLUS 2, il casco che massimizza ventilazione e comfort

L’attenzione alla praticità si riflette anche nell’adozione del sistema di chiusura magnetica Fidlock magnetic buckle, progettato per essere semplice, rapido e sicuro da utilizzare anche con i guanti. Particolare cura è stata dedicata inoltre alla gestione del sudore. Le imbottiture anteriori sono fissate direttamente alla calotta interna, favorendo il passaggio dell’aria dietro il pad frontale e contribuendo a una maggiore evaporazione. Tre aperture di ventilazione posizionate sotto il bordo della visiera supportano ulteriormente il flusso d’aria. È inoltre inclusa una visiera morbida rimovibile che può sostituire il pad frontale, offrendo protezione dal sole e contribuendo alla dispersione del calore. I test interni hanno evidenziato miglioramenti nella gestione del calore rispetto alla precedente generazione del modello HJC Bellus. In termini di sicurezza, il Bellus 2 integra il sistema SLID (Sliding Layer Impact Distribution), progettato per offrire una protezione aggiuntiva negli impatti rotazionali e lineari. Tra le ulteriori caratteristiche si segnalano dettagli riflettenti, imbottiture antibatteriche Ionic+ e un sistema dedicato all’alloggiamento degli occhiali.