HJC Sports presenta BELLUS 2, il casco che massimizza ventilazione e comfort

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HJC Sports presenta il nuovo Bellus 2, un casco completamente ventilato progettato per offrire elevati livelli di comfort, con particolare attenzione alla gestione del calore e alla ventilazione alle velocità tipiche della maggior parte dei ciclisti. Per molti appassionati, ventilazione e comfort rappresentano infatti elementi fondamentali nella scelta del casco. Il Bellus 2 è stato sviluppato per garantire un efficace ricambio d’aria anche durante le salite e alle velocità più contenute, grazie ad ampie prese d’aria superiori che favoriscono la dissipazione del calore. Per queste caratteristiche, il casco si presta a diverse discipline, tra cui ciclismo su strada, gravel e bikepacking.
L’attenzione alla praticità si riflette anche nell’adozione del sistema di chiusura magnetica Fidlock magnetic buckle, progettato per essere semplice, rapido e sicuro da utilizzare anche con i guanti. Particolare cura è stata dedicata inoltre alla gestione del sudore. Le imbottiture anteriori sono fissate direttamente alla calotta interna, favorendo il passaggio dell’aria dietro il pad frontale e contribuendo a una maggiore evaporazione. Tre aperture di ventilazione posizionate sotto il bordo della visiera supportano ulteriormente il flusso d’aria. È inoltre inclusa una visiera morbida rimovibile che può sostituire il pad frontale, offrendo protezione dal sole e contribuendo alla dispersione del calore. I test interni hanno evidenziato miglioramenti nella gestione del calore rispetto alla precedente generazione del modello HJC Bellus. In termini di sicurezza, il Bellus 2 integra il sistema SLID (Sliding Layer Impact Distribution), progettato per offrire una protezione aggiuntiva negli impatti rotazionali e lineari. Tra le ulteriori caratteristiche si segnalano dettagli riflettenti, imbottiture antibatteriche Ionic+ e un sistema dedicato all’alloggiamento degli occhiali.
Disponibile da metà aprile, Bellus 2 può essere preordinato tramite il sito ufficiale del marchio: www.hjcsports.com. Con un prezzo consigliato al pubblico di 179 euro, il nuovo modello si inserisce nella gamma tra HJC Furion 3 e HJC Ibex 3, ampliando l’offerta dedicata ai ciclisti alla ricerca di comfort e ventilazione.