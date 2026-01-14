Helly Hansen presenta a Pitti Uomo Immagine il nuovo Arctic Patrol Down Parka

© Ufficio Stampa
Da quasi 150 anni, il Helly Hansen è considerato da professionisti di tutto il mondo come un punto di riferimento per l'abbigliamento tecnico in condizioni estreme. Per sviluppare il nuovo Arctic Patrol Down Parka, il marchio norvegese ha potuto contare sul contributo dei glaciologi e dei ricercatori del progetto The Greenland Project, con informazioni di prima mano sulle condizioni che affrontano vivendo e lavorando quotidianamente nei climi polari.
Confrontandosi con il team di scienziati che lavorano nell'Artico, i designer di Helly Hansen hanno capito che avevano bisogno di un parka confortevole che potesse proteggerli dal freddo anche durante i livelli di attività più bassi. Infatti, anche se durante le spedizioni per la raccolta di dati scientifici è necessario molto movimento e un importante sforzo fisico, gran parte del lavoro dei ricercatori è sedentario, con lunghi periodi in cui devono rimanere fermi per misurare ed esaminare i campioni di ghiaccio e neve raccolti sui ghiacciai artici. Sulla base di questa consapevolezza, il nuovo Arctic Patrol Down Parka è stato sviluppato per essere leggero sulle spalle, caldo anche nelle giornate più fredde e resistente a un ambiente ostile.
Jan Rasmussen, capo spedizione e project manager di The Greenland Project, ha apprezzato la versatilità del nuovo Arctic Patrol Down Parka. "Ha così tante funzioni: lo usiamo sia come strato unico in condizioni di clima semi-freddo, sia come strato da lavoro in condizioni di freddo estremo. È perfettamente progettato, piacevole da indossare e super caldo". Un altro membro del team di The Greenland Project è Niklas Marc Heineke, fotografo e regista della spedizione: "Non mi sono mai sentito più a mio agio durante le riprese a temperature inferiori a -30 °C di quanto lo sia stato con il nuovo parka che Helly Hansen ha sviluppato per noi".
L'imbottitura del nuovo parka è in HyperDry di Allied, uno speciale piumino resistente all'acqua sviluppato dall'azienda leader mondiale nella produzione di piuma per l'abbigliamento tecnico. Il piumino è noto per essere l'imbottitura con il miglior rapporto tra peso e capacità isolante. Ma se si bagna o si inumidisce, la capacità di proteggere dal freddo si riduce notevolmente fino a scomparire nei casi peggiori. Questo è un effetto spiacevole durante una passeggiata in montagna, ma diventa una questione di vita o di morte durante una spedizione artica. Le piume HyperDdry sono trattate con un prodotto che le rende da 30 a 40 volte più idrofobe rispetto alle piume convenzionali, garantendo l'efficacia funzionale dell'Arctic Patrol Down Parka. Per offrire ulteriore protezione dal freddo, il parka presenta sul profondo cappuccio un bordo in pelliccia sintetica che offre protezione in condizioni particolarmente nevose e ventose, e che può essere rimossa quando non è necessaria.
Inoltre, ogni caratteristica di questo nuovo parka è stata progettata con uno scopo funzionale preciso interpretando i feedback degli scienziati artici per perfezionare ogni dettaglio. Le tasche e le cerniere laterali sono posizionate strategicamente per essere compatibili con l'utilizzo di un'imbracatura di sicurezza anche mentre si indossa il parka. I grandi passanti sulle tasche permettono di aprirle anche indossando i guanti. Il tessuto esterno è rinforzato in Cordura®, un materiale resistente agli strappi e alle lacerazioni che garantisce l'integrità del parka anche nelle dure condizioni di lavoro sul ghiaccio. Altre caratteristiche funzionali includono una cerniera anteriore a doppio cursore con doppia patta antivento, grandi tasche interne e la possibilità di regolare orlo, cappuccio e polsini per un comfort e un calore personalizzati.
"Giunta alla sua quinta stagione, la nostra collezione Arctic Parka è in continua evoluzione per offrire il massimo livello di qualità, protezione, calore e durata", spiega Kristoffer Ulriksen, VP of lifestyle & collaborations di Helly Hansen. "Poter collaborare con questi professionisti che lavorano nell'artico è stata un'opportunità incredibile per testare le nostre idee e sviluppare nuovi design. Le intuizioni e gli insegnamenti che abbiamo ottenuto sviluppando un prodotto estremo come l'Arctic Down Patrol Parka hanno una ricaduta importantissima anche sui parka per l'utilizzo quotidiano all'aria aperta e in città. Siamo certi che, con questi sviluppi, sia chi lavora nell'artico sia chi vive nelle aree urbane di tutto il mondo potrà fare affidamento sui nostri parka per restare al caldo anche nelle giornate più fredde."
Il nuovo parka non è stato apprezzato solo dai ricercatori scientifici di The Greenland Project. Anche le prestigiose giurie internazionali di Ispo Award e del Red Dot Design Award hanno ritenuto di assegnare il massimo riconoscimento all'Arctic Patrol Down Parka.
L'Ispo Award è il premio più ambito nel settore sportivo, assegnato da una giuria di esperti e professionisti di ogni parte del mondo che identificano i prodotti più innovativi. Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: "Un parka progettato al 100% per l'uso professionale in condizioni di freddo estremo. La stretta collaborazione con gli esploratori polari è visibile in ogni dettaglio di questo parka di fascia alta."
Il Red Dot è diventato un marchio di qualità riconosciuto a livello mondiale, che premia l'uso di materiali innovativi e design rivoluzionari. La giuria ha assegnato all'Arctic Patrol Down Parka il Red Dot Design Award nella categoria Fashion and Lifestyle Accessories con la seguente motivazione: “In ogni dettaglio dell'Arctic Patrol Down Parka si riconosce la stretta collaborazione con gli esploratori polari che si riflette in un design ben congegnato”.
Arctic Patrol Down Parka
Caratteristiche principali:
• Piumino resistente all'acqua Allied HyperDry per il massimo calore anche in condizioni di umidità
• Tessuto rinforzato in Cordura® per una maggiore durata nel tempo
• Tasche posizionate strategicamente e cerniere laterali compatibili con l'imbracatura
• Grandi prese sulle tasche per un facile accesso anche indossando i guanti
• Bordo in pelliccia sintetica removibile sul cappuccio per proteggere in condizioni particolarmente nevose e ventose
• Cerniera frontale a doppio cursore con doppia patta antivento
• Tasche interne nascoste
• Orlo, cappuccio e polsini regolabili per ottimizzare il comfort e la protezione dal freddo in base alle esigenze personali
• Prezzo: 1.200,00 euro