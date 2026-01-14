Helly Hansen presenta a Pitti Uomo Immagine il nuovo Arctic Patrol Down Parka

Da quasi 150 anni, il ​ Helly Hansen è considerato da professionisti di tutto il mondo come un punto di riferimento per l'abbigliamento tecnico in condizioni estreme. ​Per sviluppare il nuovo Arctic Patrol Down Parka, il marchio norvegese ha potuto contare sul contributo dei glaciologi e dei ricercatori del progetto The Greenland Project, con informazioni di prima mano sulle condizioni che affrontano vivendo e lavorando quotidianamente nei climi polari. ​

​​Confrontandosi con il team di scienziati che lavorano nell'Artico, i designer di Helly Hansen hanno capito che avevano bisogno di un parka confortevole che potesse proteggerli dal freddo anche durante i livelli di attività più bassi. ​Infatti, anche se durante le spedizioni per la raccolta di dati scientifici è necessario molto movimento e un importante sforzo fisico, gran parte del lavoro dei ricercatori è sedentario, con lunghi periodi in cui devono rimanere fermi per misurare ed esaminare i campioni di ghiaccio e neve raccolti sui ghiacciai artici. ​Sulla base di questa consapevolezza, il nuovo Arctic Patrol Down Parka è stato sviluppato per essere leggero sulle spalle, caldo anche nelle giornate più fredde e resistente a un ambiente ostile.