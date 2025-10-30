Hasbro mostra le nuove action figure di Marvel, Star Wars e Transformers

Emozione e collezionismo si incontrano sul main stage del Padiglione Carducci, dove Hasbro ha svelato in anteprima mondiale quattro imperdibili action figure dedicate ad alcuni degli universi più iconici della cultura pop. A guidare i fan dietro le quinte di queste creazioni sono stati Dwight Stall, Chris Reiff ed Evan Brooks, celebri product designer Hasbro, per un incontro che ha unito passione, creatività e innovazione.



Il pubblico ha potuto assistere dal vivo alla presentazione della nuova Marvel Legends Series Iron Man Mark III, ispirata al film Iron Man dei Marvel Studios. Con oltre 20 punti di articolazione, accessori intercambiabili ed effetti blast, questa figure premium da 15 cm riproduce fedelmente la leggendaria armatura di Tony Stark, rendendola un tributo perfetto all’universo Marvel e un must per ogni collezionista.



A completare il mondo Marvel, Hasbro ha presentato la Marvel Legends Series Nimrod X-Men Sentinel, imponente statuetta da quasi 20 cm ispirata al temibile cacciatore di mutanti dei fumetti X-Men. Dotata di articolazioni dinamiche e cinque accessori, questa figure domina ogni collezione con la sua presenza scenica e i dettagli che celebrano la potenza dell’universo mutant Marvel.