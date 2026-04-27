Funko celebra lo Star Wars Day con grandi esclusive

Sul sito ufficiale di Funko è possibile accedere a tante esclusive, dedicate all’universo creato da George Lucas. Dagli iconici e inimitabili Pop!, le statuette in vinile che negli anni hanno raffigurato tantissimi personaggi e personalità reali e di finzione, ai Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro, fino alla moda da indossare con i prodotti Loungefly, il brand premium specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso accessori unici.