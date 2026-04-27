Funko celebra lo Star Wars Day con grandi esclusive

© Ufficio Stampa
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Il 4 maggio è molto più di una semplice data sul calendario: è un’occasione speciale, in cui milioni di fan in tutto il mondo celebrano lo Star Wars Day, ricorrenza annuale volta a omaggiare una delle saghe più importanti del cinema e, in generale, della cultura pop.
Funko si unisce alle celebrazioni, mettendo a disposizione degli appassionati i suoi prodotti Star Wars iconici, per celebrare il fandom attorno a questo mondo stellare e abbracciare il potere della Forza.
Sul sito ufficiale di Funko è possibile accedere a tante esclusive, dedicate all’universo creato da George Lucas. Dagli iconici e inimitabili Pop!, le statuette in vinile che negli anni hanno raffigurato tantissimi personaggi e personalità reali e di finzione, ai Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro, fino alla moda da indossare con i prodotti Loungefly, il brand premium specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso accessori unici.