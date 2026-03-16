Funko celebra la Pasqua con i suoi prodotti esclusivi

© Ufficio Stampa
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Pasqua è la festa in cui, con famiglia e amici, ci si riunisce in festosi picnic e si gustano le uova di cioccolato. Grazie agli esclusivi prodotti Funko a tema, sarà possibile rendere questo giorno ancora più speciale.
Dai Bitty Pop! provenienti dal mondo di Lilo & Stich fino ai Pocket Pop! e ai classici Pop! a tema Jurassic World ed Hello Kitty and Friends, ce n’è per tutti i gusti. Ognuno di loro è disponibile in simpatiche versioni a tema Pasqua, con orecchie da coniglietto, confezioni a forma di uovo e molto altro. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età, basta andare su funko.com.