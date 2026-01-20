F46 CLARK: da Freitag la borsa spaziosa per qualsiasi disciplina sportiva, o quasi

Che borsa FREITAG sarebbe senza un paio di funzionalità sorprendentemente pratiche? Il resistente materiale dei teloni protegge i tuoi attrezzi da vento e intemperie. Un pratico inserto regolabile al suo interno separa i panni sporchi da quelli puliti. E nella tasca esterna puoi riporre la tua tessera della palestra, gli oggetti di valore e qualcosa di dolce per darti la carica.