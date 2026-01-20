F46 CLARK: da Freitag la borsa spaziosa per qualsiasi disciplina sportiva, o quasi

© Ufficio Stampa Freitag
Nuovo anno, nuova versione di te. Il momento perfetto per i grandi propositi. Da pantofolaio ad atleta di punta, dalla pancetta al fisico da spiaggia. Tutto questo grazie a FREITAG? Certo che sì! F46 CLARK è la borsa sportiva che si prepara volentieri. Con il tuo pezzo unico personale nei tuoi colori preferiti varcherai con orgoglio la porta della palestra attirando sguardi colmi d’invidia ancor prima di salire sul tapis roulant, metterti sul ring o lanciarti sulla pista della roller disco.
E se il tuo sogno di una medaglia d'oro, finire in prima pagina o aggiudicarti la coppa del campionato regionale dovesse andare in fumo, non devi prendertela. Da un lato perché, grazie ai teloni di camion frutto di upcycling, le borse FREITAG durano comunque più della tua motivazione. Dall’altro, perché F46 CLARK fa la sua sporca figura anche per una gita fuori porta nel weekend, un giro per negozi o una capatina al chiosco.
Che borsa FREITAG sarebbe senza un paio di funzionalità sorprendentemente pratiche? Il resistente materiale dei teloni protegge i tuoi attrezzi da vento e intemperie. Un pratico inserto regolabile al suo interno separa i panni sporchi da quelli puliti. E nella tasca esterna puoi riporre la tua tessera della palestra, gli oggetti di valore e qualcosa di dolce per darti la carica.
F46 CLARK
La spaziosa borsa sportiva ottenuta da teloni di camion unici e frutto di upcycling. Con cesto del bucato integrato e tanto spazio da non credere – per attrezzatura scadente e buoni propositi, obiettivi a breve termine e motivazione dura a morire.
-ampio scomparto principale con zip
-scomparto interno regolabile per dividere i panni sporchi da quelli puliti
-scomparto esterno con chiusura a zip per gli oggetti di valore
-tracolla con fibbia regolabile a sgancio rapido
-due comodi manici
-realizzata con teloni di camion in disuso e cinture di sicurezza scartate
-ogni esemplare è un pezzo unico
Lancio: Gennaio 2026
Dimensioni: 400 × 200 × 220 MM (L × W × H)
Volume: 19 litri
Prezzo: 260 CHF / 255 EUR