ESN con il grande rugby azzurro: partenza a Torino

Dal campo agli spalti, ha preso vita la partnership tra ESN e la Nazionale italiana di rugby. In occasione di Italia–Sudafrica, disputata all’Allianz Stadium di Torino, il brand di nutrizione sportiva ha fatto il proprio debutto al fianco degli Azzurri come Official Nutrition Partner, dando il via a un percorso che proseguirà nelle prossime settimane con gli appuntamenti di Genova, il 14 novembre con l'Argentina, e Udine, il 21 novembre con le Fiji.