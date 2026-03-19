Epoch si apre agli Anime: arrivano le card di Demon Slayer, Solo Leveling e Kaiju No. 8

Epoch, azienda giapponese produttrice di giocattoli e giochi, annuncia l’arrivo in Italia di tre nuove collezioni di Trading Collectibles Card ispirate ad alcune delle property anime più amate e seguite a livello globale: Solo Leveling, Demon Slayer e Kaiju No. 8. Un lancio che si inserisce in un contesto particolarmente favorevole per il comparto dei giocattoli e dei collezionabili che, nel 2025, ha visto una crescita del 37%, arrivando a rappresentare il 13% del fatturato totale del mercato del giocattolo: dalle action figure alle carte, il collezionismo continua ad attirare consumatori di tutte le età. A trainare il mercato i segmenti kidult, le properties e le licenze, che hanno infatti dimostrato di essere particolarmente floride: lo scorso anno hanno registrato una crescita sette volte più veloce dei prodotti non licenziati, che sono così arrivati a rappresentare il 30% del giro d’affari complessivo infrangendo ogni record (dati Circana).



In linea con questi nuovi trend, che stanno ridefinendo le scelte d’acquisto, l’azienda giapponese amplia la propria proposta nel mondo dei collezionabili con una nuova linea di trading collectibles card da collezione ispirate a tre degli anime di maggior successo di tutti i tempi. Queste nuove uscite, grazie ad artwork iconici, carte rare e contenuti esclusivi, promettono di portare nel panorama italiano un’esperienza premium pensata per collezionisti e appassionati di questi prodotti.



Solo Leveling – anime rivelazione diventato un successo globale – arriva nella versione card set in un prezioso formato in inglese perfetto per essere collezionato. Oltre a un set completo di 16 carte base, in ogni box è possibile trovare 1 card speciale numerata, che può essere una una carta autografata dai doppiatori inglesi della serie o una carta parallela base. Il set di Demon Slayer, che continua a essere una delle saghe più amate e trasversali del panorama anime, propone per ogni box 180 carte in giapponese, dedicate a scene e visual iconici, con 3 carte numerate per display, carte HASHIRA, DEMON e l’esclusiva TSUBA 1-of-1. Per finire, Epoch presenta le trading collectibles card di Kaiju No. 8, che grazie al successo delle nuove stagioni si sta affermando come uno dei franchise emergenti con maggiore attenzione globale. Disponibile in giapponese, il set si presenta in un box contenente 46 carte regolari e 12 carte olografiche base che raffigurano i personaggi chiave e i momenti salienti delle prime due stagioni, oltre a 1 inserto esclusivo numerato e 1 inserto speciale, che può essere una carta autografata a mano oppure una carta Foil Signature dei doppiatori giapponesi dei personaggi principali.



Oggi collezionare non è più un semplice passatempo, ma una potente espressione della propria identità e delle proprie passioni. Con queste tre nuove linee, Epoch rinnova il suo impegno nel soddisfare i gusti del popolo dei kidult, senza dimenticare le nuove generazioni, sempre più affascinate dal mondo dell'animazione orientale.