PUNTATA SPECIALE Elisabetta Canalis a 'Campus Talks' tra benessere e disciplina: lo sport oltre la pura attività fisica

È Elisabetta Canalis la protagonista del secondo episodio di “Campus Talks”, il podcast di Macron in cui lo sport diventa il punto di partenza per incontrare persone e scoprire storie che meritano di essere raccontate. La showgirl e attrice italiana, intervistata dai co-host di “Campus Talks”, il Chief Brand & Communications Officer di Macron Angelo Marino, e l’ex campione di basket e portabandiera olimpico Carlton Myers, ha ripercorso il proprio cammino tra carriera, benessere e disciplina, mettendo al centro la propria storia personale: una storia in cui lo sport va oltre la pura attività fisica e diventa una via per diventare la miglior versione di sé stessi. Questa puntata speciale, registrata durante l’ultima visita di Canalis al Macron Campus, è stata pubblicata sul canale YouTube del brand in concomitanza con il lancio della campagna Spring Summer ‘26 di Macron O.N.E. – Own Nothing Else, collezione lifestyle high-end di cui la modella è testimonial. Un approccio che riflette pienamente il concept Activefashion di Macron O.N.E., dove cultura sportiva e moda contemporanea si incontrano in un equilibrio distintivo tra innovazione tecnica, versatilità e savoir-faire italiano.