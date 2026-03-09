Dropset 4, la scarpa da allenamento più versatile di adidas

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
adidas ha presentato Dropset 4, la sua scarpa da allenamento più versatile mai realizzata. Concepita per rispondere alle esigenze degli allenamenti multidisciplinari, questa calzatura offre stabilità controllata ed esplosività dinamica in un'ampia varietà di movimenti.
Sulla base del dato che 7 frequentatori di palestre su 10 indossano calzature inadatte[1], Dropset 4 è il frutto dell'impegno di adidas nel supportare la sua community di atleti di nuova generazione, aiutandoli a migliorare le performance e a sprigionare il loro vero potenziale, grazie a una scarpa che risponde a ogni esigenza dell'allenamento funzionale.
Dropset 4, evoluzione del modello Dropset 3, racchiude un mix unico di tecnologie e caratteristiche, concepite per offrire stabilità a 360 gradi e un ritorno di energia dinamico, affrontando al meglio le diverse sfide dell'allenamento funzionale. Grazie a una versatilità notevolmente potenziata, Dropset 4 garantisce un supporto robusto e affidabile per ogni tipo di esercizio funzionale, dai deadlift fondamentali ai box jump ad alto impatto, fino agli sprint di 800 metri.
Le caratteristiche principali includono:
-Schiuma Repetitor a tutta lunghezza: offre un livello costante di ritorno di energia e stabilità, supportando la resistenza generale anche negli allenamenti più impegnativi.
-Energyrods: Ppogettati per un equilibrio tra rigidità e flessibilità, gli Energyrods proteggono il piede attraverso una distribuzione ottimale della forza, supportando il tallone durante i movimenti con carichi pesanti e fornendo un avampiede propulsivo per esercizi come box jump e skipping.
-Combinazione di gomma Continental e Adiwear: posizionata strategicamente per offrire maggiore trazione e durata nei movimenti con carico come gli sled push e gli affondi con peso.
-Soletta Footadapt: la tecnologia FOOTADAPT aumenta la consapevolezza del piede all'interno della scarpa, migliorando il controllo dell'equilibrio del corpo per mantenere la postura corretta e massimizzare l'attivazione muscolare.
-Stampa aptica: lo strato superiore stampato in 3D di materiale testurizzato offre una maggiore durata contro l'abrasione, pur mantenendo la traspirabilità anche negli allenamenti più sudati.
Aimee Arana, adidas Global General Manager Sportswear & Training, ha commentato:
“Sappiamo che la nostra community ha integrato l'allenamento funzionale come parte importante della propria routine e ha bisogno di una scarpa che la supporti nelle esigenze dell'intero allenamento, dal riscaldamento al defaticamento. Siamo orgogliosi di offrire loro una soluzione migliorata che risponda davvero alle loro diverse necessità durante l'allenamento: Dropset 4 è costruita per essere sufficientemente robusta e stabile per i grandi movimenti di forza composti, pur fornendo l'ammortizzazione e il ritorno di energia essenziali per azioni esplosive come i box jump o persino una corsa di riscaldamento.”
Il lancio è accompagnato da una campagna che esalta Dropset 4 come "All You Need is Dropset 4" per l'allenamento funzionale, mettendo in evidenza le sue capacità nei movimenti di sollevamento, salto e corsa. In questa campagna, gli ambassador adidas, tra cui la giocatrice di basket statunitense Hailey Van Lith, l'imprenditrice argentina Antonela Roccuzzo, la star brasiliana del fitness Caio Cabral e l'attore tedesco Emilio Sakraya, hanno messo alla prova le nuove scarpe. Tra i protagonisti figura anche l'atleta ungherese di Crossfit Laura Horvath, che, indossando le Dropset 4, ha conquistato la vittoria, aggiudicandosi il primo posto su uno dei palcoscenici fitness più elitari al mondo, ad Aberdeen, nell'ottobre 2025, dimostrando come la calzatura supporti gli atleti di ogni livello, dai frequentatori di palestra di tutti i giorni agli atleti d'élite.
Dropset 4 sarà disponibile a partire dall’8 gennaio 2026 su adidas.it e presso negozi selezionati.