Dove la pista incontra il campo: Puma e F1 lanciano il Motorsport Football Pack

PUMA e Formula 1 presentano il Motorsport Football Pack, una limited-edition series di jersey da calcio e caps che fonde la cultura del circuit con la passione per il gioco più bello del mondo. Lanciata in occasione del Miami Grand Prix, la collezione nasce all’incrocio tra due fenomeni globali: la stagione di Formula 1 e la febbre dei Mondiali che sta coinvolgendo Nord America e Messico in vista di giugno. Due degli sport più seguiti al mondo. Nove location. Un’unica collezione.