Dove la pista incontra il campo: Puma e F1 lanciano il Motorsport Football Pack

© Ufficio Stampa
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PUMA e Formula 1 presentano il Motorsport Football Pack, una limited-edition series di jersey da calcio e caps che fonde la cultura del circuit con la passione per il gioco più bello del mondo. Lanciata in occasione del Miami Grand Prix, la collezione nasce all’incrocio tra due fenomeni globali: la stagione di Formula 1 e la febbre dei Mondiali che sta coinvolgendo Nord America e Messico in vista di giugno. Due degli sport più seguiti al mondo. Nove location. Un’unica collezione.
La Formula 1 visita alcune delle località più iconiche del pianeta. Ogni circuito ha una propria identità, un proprio colore, una propria cultura. Il Motorsport Football Pack raccoglie questo spirito e lo esprime attraverso il calcio, il linguaggio universale parlato da ogni tifoso sulla Terra.
Nove maglie da calcio. Nove sedi di gara. Ogni maglia è il ritratto del proprio luogo: i colori, il paesaggio, l’anima della città o del Paese che ospita un Gran Premio. Miami apre con neon pink e purple, vividi ed elettrici come la città stessa. Il Brasile porta le tonalità blu del cielo e della foresta pluviale. Ogni tappa del calendario racconta una storia diversa, cucita in una maglia da calcio. I Caps sono disponibili per alcune delle tappe più iconiche del calendario (Miami, Brasile, Messico e Las Vegas).
Il lancio non è casuale. Mentre la FIFA World Cup 2026 si prepara ad accendere il Nord America e il Messico, il calcio è l’unico argomento sulla bocca di tutti. Il Motorsport Football Pack arriva nel momento perfetto, offrendo ai fan di entrambi gli sport un oggetto da collezione che unisce queste due passioni.
Il PUMA x Formula 1 Motorsport Football Pack è già disponibile in selezionati PUMA Store in tutto il mondo e online su puma.com.