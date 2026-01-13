Logo SportMediaset

Dall'aquila al lupo: i nuovi guanti da gara di Level Gloves

13 Gen 2026 - 15:35
7 foto

Si chiude simbolicamente l’era dell’aquila e si apre quella del lupo. Non è una metafora legata all’oroscopo orientale, ma il concept che accompagna la nuova collezione Racing di Level Gloves, marchio di riferimento nell’accessoristica tecnica da sci che da anni equipaggia numerosi campioni del mondo.