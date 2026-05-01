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OUTDOOR

Dal Salone del Mobile alla vita all'aria aperta: Ferrino celebra la tenda da campeggio

Design, ricerca e cultura del camping nella mostra “Typologie - The Camping Tent Exhibition”

di Redazione
01 Mag 2026 - 17:01
15 foto

Ferrino ha partecipato al recente Salone del Mobile 2026 con la mostra “Typologie - The Camping Tent Exhibition”, un progetto che indaga la tenda come oggetto di design, architettura e innovazione. Curata da Thélonious Goupil e Sina Sohrab e inserita appunto nel calendario della sessantaquattresima edizione della rassegna milanese, l'esposizione si è tenuta presso lo studio del fotografo Alberto Strada in Via San Vincenzo 6 a Milano.

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