Dal Salone del Mobile alla vita all'aria aperta: Ferrino celebra la tenda da campeggio

Ferrino ha partecipato al recente Salone del Mobile 2026 con la mostra “Typologie - The Camping Tent Exhibition”, un progetto che indaga la tenda come oggetto di design, architettura e innovazione. Curata da Thélonious Goupil e Sina Sohrab e inserita appunto nel calendario della sessantaquattresima edizione della rassegna milanese, l'esposizione si è tenuta presso lo studio del fotografo Alberto Strada in Via San Vincenzo 6 a Milano.