Dai giochi in scatola ai collezionabili: ecco cosa metteranno gli italiani sotto l'albero di Natale

In linea con il resto dei Paesi europei, il mercato del giocattolo italiano continua a crescere, soprattutto in vista del Natale. Secondo i dati più recenti infatti, nel primo semestre del 2025 registra una crescita del +6,8%. Primo gradino del podio alla categoria Games & Puzzle, cioè giochi in scatola e di carte, che copre il 18% del fatturato totale, seguita da Building Sets (costruzioni, mattoncini), Action Figures e Plush. In forte ascesa anche il settore dei collezionabili, il vero trend del momento, con un notevole +45% e un’incidenza del 15% sul totale.



Da qualche giorno, gli italiani hanno cominciato a respirare aria di festa e, con essa, anche a pensare cosa mettere sotto l’albero. Di sicuro, tra i più richiesti e venduti ci sono sempre gli intramontabili giochi in scatola: dai classici come Monopoly con la sua ultima versione App Banking, ai nuovi party games come What Do You Meme? e Feel Like a Fool che fanno ridere e divertire proprio tutti. Protagoniste indiscusse le carte collezionabili di ogni genere e grado: il collezionismo è ormai una tendenza in perenne ascesa, tra le più amate Megaevoluzione - Fiamme Spettrali l’ultima espansione di Pokémon, insieme alle carte collezionabili sportive di Topps, dal calcio al basket. A proposito di collezionismo, i Funko Pop! continuano a tenere banco insieme ai pucciosissimi set Sylvanian Families, desiderati da grandi e piccini. Grande ritorno per le tradizionali piste e macchinine telecomandate, tra cui spicca la Carrera RC Mario Kart o il Mini Micro Rock & Go di Città del sole, un monopattino evolutivo che accompagna il bambino nella crescita, trasformandosi da dondolo a monopattino a 3 ruote.



Dall’analogico al digitale, il passo è sempre più breve: gli italiani potranno ballare con Just Dance 2026 Edition, il nuovo capitolo dell'amato franchise di videogiochi musicali targato Ubisoft e, con la nuovissima console Nintendo Switch 2, potranno vivere nuove avventure con Leggende Pokémon: Z-A, Super Mario Party Jamboree e Metroid Prime 4: Beyond. E non solo: tutta la famiglia al completo potrà divertirsi con nuovissimi giocattoli come Sottosopra Challenge e Barbie Designer Fashion Show di Play-Doh.



Per chi ama storie, fumetti e manga, in libreria c’è una nuova opera del leggendario Frank Miller: Xerxes - La caduta della casa di Dario e l’ascesa di Alessandro, prequel del cult 300 che ha ispirato l’omonimo film, oltre a uno dei primi manga made in Italy: Gukken, firmato da Sio, Dado e Azzurro Chiara e pubblicato da Star Comics.