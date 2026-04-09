Da Ortovox i nuovi Affinity Plus Pants: libertà di espressione, comfort e durabilità in falesia

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Dal 1980, Ortovox si è guadagnata una reputazione tra i marchi leader per l'attrezzatura e l'abbigliamento di montagna. Con l'obiettivo di proteggere l'ambiente alpino e chi lo frequenta, ha sviluppato prodotti innovativi e funzionali e ha sostenuto iniziative trasversali a favore di una maggiore consapevolezza. Per le attività estive, l’attenzione di Ortovox si è in passato focalizzata sull’escursionismo agile, sull’arrampicata multi-pitch e sull’alpinismo. A partire dall’estate 2026, la nuova collezione Affinity per l'arrampicata sportiva completa l'offerta del marchio tedesco per chi ama muoversi in verticale. La chiara visione dell’azienda e il vastissimo know-how maturato in 45 anni di attività costituiscono le fondamenta di una collezione che unisce la cura dei dettagli tecnici a uno stile contemporaneo.
“L’arrampicata sportiva rappresenta per Ortovox un’evoluzione logica", spiega Sibylle Egele, product director di Ortovox. "Il nostro brand gode di grande fiducia e prestigio nella comunità degli sport di montagna – in termini di design, protezione e funzionalità. Grazie alla nostra esperienza nello sviluppo di prodotti altamente resistenti, adatti alle mutevoli condizioni della montagna, siamo perfettamente attrezzati per offrire anche agli appassionati di arrampicata sportiva una collezione autentica e studiata nei minimi dettagli”.
La nuova collezione per l’arrampicata sportiva Affinity è progettata per accompagnare i climber dal primo tiro in falesia fino al caffè a fine giornata. Affinity unisce materiali tecnici a uno stile disinvolto, offrendo un comfort superiore e un’elevata libertà di movimento. La collezione comprende shorts, pantaloni lunghi, t-shirt, felpe con cappuccio, una sacca portacorda e uno zaino da 42 litri, ed è realizzata con un mix di lana merino, cotone biologico e poliestere riciclato (textile-to-textile), combinati a seconda dell’utilizzo.
Per chi arrampica in falesia, i pantaloni sono l'elemento più importante dell'abbigliamento. Su questa consapevolezza, Ortovox ha sviluppato i nuovi Affinity Plus Pants. Che si tratti di scalare le rocce strapiombanti dell’isola di Kalymnos, il calcare verticale di Arco o il granito compatto di Squamish, gli Affinity Plus Pants sono pronti ad affrontare ogni passaggio cruciale nell’arrampicata sportiva. Grazie al fit morbido, al taglio ottimizzato per l’arrampicata con tassello sul cavallo e al robusto tessuto 4-way-stretch, questi pantaloni lasciano la massima libertà di movimento ed espressione in parete. Il tessuto idrorepellente è robusto e resiste sia al vento sia alle abrasioni. Gli orli delle gambe sono regolabili,mentre i rinforzi sulle ginocchia e le tasche piatte sono esattamente quello che serve quando si arrampica.
La collezione Affinity include anche:
+ Affinity Pants, pantaloni lunghi in cotone biologico
+ Affinity Plus Shorts, pantaloni corti 4-way-stretch
+ Affinity Shorts, pantaloni corti in cotone biologico
+ Affinity Hoody, felpa con cappuccio in misto lana merino al 19%
+ Affinity Crew Neck, felpa in misto lana merino al 19%
+ Affinity 42, zaino roll-top da avvicinamento
Tutti i prodotti della collezione Affinity sono disponibili in versioni specifiche da uomo e da donna e si integrano perfettamente con la collezione di fleece e di t-shirt in lana merino della gamma Ortovox.
Affinity Plus Pants
Tessuto: 4-way-stretch
Materiale: 90% poliammide, 10% elastan
Fit: Regular
Taglie donna: XS - XL
Taglie uomo: S - XXL
Peso (M): donna, 320g; uomo, 325g
Colori donna: dark arctic grey, chestnut, dark wild herbs
Colori uomo: blue nunatak, dark linen, dark grey brown
Prezzo: 140,00 euro
+ Vita regolabile con cordoncino
+ Passanti per cintura
+ 2 tasche laterali
+ 1 tasca posteriore
+ Tassello sul cavallo
+ Zona del ginocchio preformata e rinforzata
+ Fondo gamba regolabile in larghezza