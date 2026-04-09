Da Ortovox i nuovi Affinity Plus Pants: libertà di espressione, comfort e durabilità in falesia

Per chi arrampica in falesia, i pantaloni sono l'elemento più importante dell'abbigliamento. Su questa consapevolezza, Ortovox ha sviluppato i nuovi Affinity Plus Pants. Che si tratti di scalare le rocce strapiombanti dell’isola di Kalymnos, il calcare verticale di Arco o il granito compatto di Squamish, gli Affinity Plus Pants sono pronti ad affrontare ogni passaggio cruciale nell’arrampicata sportiva. Grazie al fit morbido, al taglio ottimizzato per l’arrampicata con tassello sul cavallo e al robusto tessuto 4-way-stretch, questi pantaloni lasciano la massima libertà di movimento ed espressione in parete. Il tessuto idrorepellente è robusto e resiste sia al vento sia alle abrasioni. Gli orli delle gambe sono regolabili,mentre i rinforzi sulle ginocchia e le tasche piatte sono esattamente quello che serve quando si arrampica.