Da Londonart una nuova collezione di rivestimenti murali con Warner Bros. Discovery

"Siamo davvero entusiasti e onorati di presentare questa collezione, frutto dell’incontro tra gli universi iconici di WBDGCP e la visione creativa di Londonart - afferma Nicola Bottegal, CEO e Art Director di Londonart - . Ogni superficie racconta una storia e ogni dettaglio è pensato per suscitare emozione e arricchire gli spazi. Questa collaborazione va oltre un semplice progetto: è una celebrazione di creatività e innovazione".