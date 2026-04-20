Da Londonart una nuova collezione di rivestimenti murali con Warner Bros. Discovery

© Ufficio Stampa
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Quando il design si intreccia con storie che hanno segnato intere generazioni, la parete diventa più di un semplice confine: diventa un medium narrativo. Dalla collaborazione tra Londonart e WBDGCP nasce una collezione che reinterpreta i rivestimenti murali, trasformando gli interni in scenografie emotivamente coinvolgenti, dove architettura, memoria collettiva e cultura pop si incontrano con eleganza e profondità. Superando la semplice decorazione a tema, la collezione propone una reinterpretazione raffinata degli iconici IP di Warner Bros. Discovery attraverso un linguaggio visivo sofisticato e stratificato. Le superfici diventano strumenti architettonici: texture complesse, palette cromatiche calibrate con cura e composizioni visive articolate creano ambienti immersivi capaci di modellare atmosfera, identità e percezione dello spazio. Le pareti non definiscono più solo la stanza: la plasmano e ne amplificano l’impatto.
Un tratto distintivo della collezione è l’uso di un innovativo supporto eco-friendly che combina prestazioni tecniche, sostenibilità e ricerca estetica. Tecnologia e responsabilità ambientale lavorano in armonia per offrire superfici avanzate, progettate per interni contemporanei e progetti architettonici lungimiranti.
Con questa collaborazione, Londonart conferma la propria capacità di operare all’incrocio tra cultura visiva, sperimentazione dei materiali e design d’autore, trasformando le superfici in esperienze e le pareti in architettura narrativa.
"Siamo davvero entusiasti e onorati di presentare questa collezione, frutto dell’incontro tra gli universi iconici di WBDGCP e la visione creativa di Londonart - afferma Nicola Bottegal, CEO e Art Director di Londonart - . Ogni superficie racconta una storia e ogni dettaglio è pensato per suscitare emozione e arricchire gli spazi. Questa collaborazione va oltre un semplice progetto: è una celebrazione di creatività e innovazione".
La collezione si sviluppa in cinque capitoli tematici, ciascuno concepito come una narrazione di design che esplora personaggi, archetipi e miti visivi che continuano a plasmare la cultura contemporanea.
Tom and Jerry x Londonart
La leggendaria corsa tra il celebre duo gatto e topo, Tom e Jerry, è reinterpretata come esplorazione di ritmo e dinamica spaziale. Le traiettorie dei personaggi si trasformano in pattern grafici e composizioni lineari che introducono profondità e movimento, portando ironia e leggerezza senza compromettere l’eleganza compositiva. La loro rivalità eterna diventa metafora di energia cinetica all’interno di spazi domestici e creativi, conferendo alle superfici una tensione visiva raffinata e bilanciata.
Looney Tunes x Londonart
In questo capitolo, i celebri personaggi dei Looney Tunes sono trasposti sulle superfici dove movimento, ritmo e fascino diventano i principi guida della composizione. Le immagini storiche dell’amato ensemble cartoon definiscono una grammatica visiva fatta di linee fluide, gesti giocosi e contrasti dinamici, capaci di generare pattern vibranti e sequenze ritmiche. L’influenza del film iconico Space Jam — presente in alcune proposte — introduce accenti energetici ispirati al dinamismo sportivo e allo spirito di competizione. Il risultato è un linguaggio visivo contemporaneo che trasforma gli interni in paesaggi narrativi, dove colore, forma e movimento creano un’architettura emotiva intrisa di umorismo e vitalità collettiva.
Harry Potter x Londonart
Il magico mondo di Harry Potter è reinterpretato attraverso una ricca sensibilità materica e cromatica che evoca mistero, memoria e intimità. Le superfici reinterpretano elementi architettonici, simboli e location iconiche dei film attraverso texture stratificate, segni grafici e palette tonali profonde. I personaggi di Harry Potter emergono come figure simboliche di curiosità e scoperta, mentre il dialogo tra conoscenza ed esperienza si traduce in ambienti contemplativi e suggestivi. Il risultato è una narrazione spaziale che bilancia il fascino della fantasia con l’eleganza contemporanea.
The Lord of the Rings x Londonart
I paesaggi e le culture della Terra di Mezzo sono interpretati attraverso texture organiche e palette naturali ispirate a pietra, metallo e materiali antichi. L’immaginario epico prende forma in superfici che evocano viaggi, resilienza e profonda connessione con la natura. Attraverso composizioni stratificate e profondità tattile, gli interni acquisiscono un senso di continuità con il tempo e con una geografia mitica immaginata. Il risultato è un’estetica in cui narrazione e materialità si fondono, trasformando lo spazio in una storia.
DC x Londonart
Il linguaggio urbano e simbolico dell’Universo DC si esprime attraverso geometrie rigorose, contrasti drammatici di luce e ombra e tensioni spaziali che richiamano l’architettura monumentale e gli skyline metropolitani. Qui, l’idea di eroismo diventa struttura di design: scala, ritmo e gerarchia percettiva organizzano superfici che conferiscono gravitas e dinamismo agli interni contemporanei. Il risultato è un linguaggio visivo potente ma controllato, dove energia iconica e composizione architettonica trovano un equilibrio tra forza e raffinatezza.