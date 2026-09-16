Da Lego arriva il primo set dedicato al mito della PlayStation

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Il Gruppo LEGO invita i fan a premere “Start” per un viaggio nel tempo fatto di mattoncini, con la presentazione di LEGO PlayStation. Questo epico set da 1.911 pezzi rende omaggio alla console che ha ridefinito il gaming, riproducendo l'inconfondibile sagoma grigia della PlayStation® originale, insieme al suo primo, rivoluzionario controller.
Pensato per i costruttori adulti, questo modello da collezione premium celebra la console che ha contribuito a plasmare un'intera generazione di giocatori. Per la prima volta, i fan possono costruire una replica dettagliata in scala circa 1:1, alta oltre 6 cm, larga 26 cm e profonda 19 cm. Il controller costruito in mattoncini si può collegare alla console, fino a premere i pulsanti tattili e funzionanti Open e Power, e ogni dettaglio è stato progettato per catturare il rito e l'emozione del gaming anni '90 sulla console PlayStation® originale.
Il vero “trucco”? Aprendo la console si scoprono diorami nascosti e costruibili, ispirati a due titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi. I costruttori possono assemblare un mini circuito tratto da Gran Turismo (uscito originariamente nel 1997) con tante piccole auto pronte a correre, e una scena tratta da Ape Escape (uscito nel 1999) con l'iconico casco da scimmia, rosso o blu. Questi diorami possono essere nascosti all'interno della console oppure estratti e messi in mostra accanto alla propria configurazione.
Dopo la presentazione del set durante la diretta State of Play di PlayStation, il set LEGO PlayStation (72306) sarà disponibile in Early Access per i membri LEGO Insiders dal 1° ottobre 2026, e per tutti dal 4 ottobre 2026, al prezzo di €159,99. Per saperne di più e acquistarlo, visitare LEGO.com/PlayStation, i LEGO Store e rivenditori selezionati.
Informazioni sul prodotto:
LEGO PlayStation
Età: 18+
Prezzo consigliato: €159,99
Codice prodotto: 72306
Pezzi: 1.911
Dimensioni: oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 19 cm di profondità
Disponibilità: su LEGO.com/PlayStation, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati
Early Access LEGO Insiders: 1° ottobre 2026
Per l'acquisto generale: 4 ottobre 2026