Da Lego arriva il primo set dedicato al mito della PlayStation

Pensato per i costruttori adulti, questo modello da collezione premium celebra la console che ha contribuito a plasmare un'intera generazione di giocatori. Per la prima volta, i fan possono costruire una replica dettagliata in scala circa 1:1, alta oltre 6 cm, larga 26 cm e profonda 19 cm. Il controller costruito in mattoncini si può collegare alla console, fino a premere i pulsanti tattili e funzionanti Open e Power, e ogni dettaglio è stato progettato per catturare il rito e l'emozione del gaming anni '90 sulla console PlayStation® originale.