Da Givi la linea di caschi modulari top di gamma Flip Back: mototurismo e città

GIVI annuncia una nuova linea di caschi per la moto top di gamma tra i modulari: Flip Back, perfetta per il touring ma anche per muoversi in città in sicurezza e con il massimo comfort. Infatti si tratta di un casco leggero, realizzato non più in materiali termoplastici, ma in materiali pregiati quali carbonio e fibra di vetro, e reversibile, grazie a un esclusivo meccanismo che consente di ruotare la mentoniera fino a 180° e di fissarla posteriormente, migliorando il bilanciamento dell’helmet da aperto e rendendo più diretto il flusso d’aria. Un sistema che ha ottenuto la doppia omologazione integrale/jet (P/J ECE 22R06).