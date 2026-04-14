Da Givi la linea di caschi modulari top di gamma Flip Back: mototurismo e città

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GIVI annuncia una nuova linea di caschi per la moto top di gamma tra i modulari: Flip Back, perfetta per il touring ma anche per muoversi in città in sicurezza e con il massimo comfort. Infatti si tratta di un casco leggero, realizzato non più in materiali termoplastici, ma in materiali pregiati quali carbonio e fibra di vetro, e reversibile, grazie a un esclusivo meccanismo che consente di ruotare la mentoniera fino a 180° e di fissarla posteriormente, migliorando il bilanciamento dell’helmet da aperto e rendendo più diretto il flusso d’aria. Un sistema che ha ottenuto la doppia omologazione integrale/jet (P/J ECE 22R06).
Flip Back è quindi il casco sicuro come un integrale, ma comodo come un jet. Il primo modello disponibile è l’X36 in 3 versioni e in più colorazioni per un totale di 19 varianti! Attraente quindi per lei e per lui.
Il più leggero è X36 Carbon, in fibra di carbonio: pesa solo 1.590 gr; X36 Fiber, in fibra di vetro, offre una vasta scelta di colori; X36 Vertigo è in materiale termoplastico e presenta anche questo diverse tinte; le taglie vanno dalla XS alla XX.
Dotazioni di serie
Lente antigraffio predisposta Pinlock Maxvision, visierino interno parasole fumé, sistema di aerazione completo con presa d’aria superiore e sulla mentoniera, mentoniera apribile ed estrattore posteriore, paravento; interni removibili, lavabili e anallergici progettati ad hoc per ottimizzare la calzata quando si indossano gli occhiali, il cinturino con sgancio micrometrico in acciaio inox e la predisposizione per interfono specifico.
Solo con X36 Carbon: la seconda visiera scura (Fumè 75%)
Ecco le 3 versioni nel dettaglio:
X36 Carbon
Taglie: XS-XXL
Varianti:
X36 Carbon, dalla grafica con livrea argento. Costo €489
X36 Carbon Solid Color con materiale a vista. Costo €479
X.36 Fiber
Taglie: XS-XXL
Varianti:
X36 Fiber Pulse dalla grafica grintosa in stile touring, nei colori nero/ argento /giallo; nero/argento/ fucsia; titanio / nero / rosso; bianco/ blu/ rosso; bordeaux / nero / argento; argento / nero/ grigio. Costo €389
X36 Fiber Solid Color, minimal e monocolore:nero; bianco; titanio; blu metallico; bordeaux metallico. Costo €379
X36 Vertigo
Taglie: XS-XXL
con profili a contrasto: nero opaco/rosso; titanio opaco/nero; nero/fucsia; bianco /nero/rosso. Costo €289
X36 Vertigo Solid Color, tinta unica: bianco, titanio opaco, nero opaco. Costo €279