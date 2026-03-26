Da food truck fuori da San Siro a fenomeno social: Salamellaz inaugura il primo store fisico

Salamellaz, il brand nato dall’anima più autentica e popolare dello street food milanese, apre il suo primo store fisico in città. Il percorso di Salamellaz affonda le radici nel contesto vivo e identitario di San Siro, dove Enzo e Ruggero hanno raccolto l’eredità dell’attività di famiglia, scegliendo di trasformarla radicalmente. Partiti da un truck fuori dallo stadio, hanno reinterpretato un simbolo della tradizione popolare come il panino con la salamella, costruendo attorno a questo prodotto un immaginario riconoscibile e profondamente legato al linguaggio della community. Nel tempo, Salamellaz si è affermato ben oltre il contesto dello street food, diventando un brand capace di parlare alle nuove generazioni e di crescere in modo organico sui social, dove oggi conta circa 200.000 follower complessivi e oltre 80 milioni di visualizzazioni.