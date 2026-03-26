Da food truck fuori da San Siro a fenomeno social: Salamellaz inaugura il primo store fisico

© Ufficio Stampa
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Salamellaz, il brand nato dall’anima più autentica e popolare dello street food milanese, apre il suo primo store fisico in città. Il percorso di Salamellaz affonda le radici nel contesto vivo e identitario di San Siro, dove Enzo e Ruggero hanno raccolto l’eredità dell’attività di famiglia, scegliendo di trasformarla radicalmente. Partiti da un truck fuori dallo stadio, hanno reinterpretato un simbolo della tradizione popolare come il panino con la salamella, costruendo attorno a questo prodotto un immaginario riconoscibile e profondamente legato al linguaggio della community. Nel tempo, Salamellaz si è affermato ben oltre il contesto dello street food, diventando un brand capace di parlare alle nuove generazioni e di crescere in modo organico sui social, dove oggi conta circa 200.000 follower complessivi e oltre 80 milioni di visualizzazioni.
Numeri che raccontano la forza di un format autentico, condivisibile e capace di generare coinvolgimento reale. L’apertura del primo store in Viale Bligny, sabato 28 marzo, rappresenta l’evoluzione naturale di questo percorso. Non solo un luogo dove mangiare, ma uno spazio pensato per vivere l’universo Salamellaz a 360 gradi, tra prodotto, intrattenimento, contenuti e relazione diretta con la community. Al centro dell’esperienza resta una proposta food chiara e distintiva: la salamella smashata di prima qualità, accompagnata da ingredienti selezionati, con l’obiettivo di mantenere intatta l’identità del prodotto originale, portandolo però in una dimensione contemporanea.
“Salamellaz è nato in modo spontaneo, vero, a contatto con la gente. Siamo partiti da San Siro, da un contesto popolare e fortemente identitario, ma anche da una storia di famiglia che esisteva già da tempo. La nostra sfida è stata prendere quell’eredità e rivoluzionarla, darle una nuova immagine, una nuova energia e una nuova visione. Oggi Viale Bligny 18 rappresenta un nuovo inizio: vogliamo portare tutta l’energia della nostra community dentro uno spazio reale, dove prodotto, esperienza e rapporto con le persone possano vivere ogni giorno. Anche sulla proposta food volevamo essere chiari: offrire una salamella smashata di prima qualità, costruita con prodotti selezionati e con un gusto all’altezza dell’identità del brand”, dichiarano i fondatori.
Per celebrare l’apertura, Salamellaz organizza un evento inaugurale aperto al pubblico a partire dalle ore 17:00, pensato per coinvolgere la community che ha accompagnato il brand nella sua crescita, online e offline. Sarà un momento di incontro tra pubblico, creator e amici del progetto, con l’obiettivo di trasformare l’inaugurazione in un racconto collettivo, coerente con la natura partecipativa e social del brand.