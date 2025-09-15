Comodi, originali, smart: da GIVI cinque accessori per viaggiare in moto

Per gli amici a quattro zampe

Il top-case Monokey semirigido T525 è un trasportino per animali da compagnia di piccola taglia, fino a 5 kg di peso. La ricca dotazione tecnica comprende un cuscino interno imbottito lavabile, 2 tasche esterne porta oggetti più un taschino interno porta-documenti, e una cinghia per portare il Bag a tracolla, oltre a 3 maniglie ergonomiche per il trasporto a mano. Inclusi anche piastra e kit di fissaggio. La struttura semi-rigida del bauletto è realizzata in un mix di materiali tecnici, tra cui il poliestere 900D con trattamento anti UV, EVA termoformata e inserti in TPU. Le due comode aperture a conchiglia con zip e superiore a ribalta in rete permettono di far entrare e uscire l’animale dalla borsa senza stress o fatica. Efficace il sistema di aerazione, composto da 4 prese d’aria laterali e un’apertura superiore arrotolabile per aumentare la traspirabilità. Infine, per aumentare ulteriormente la stabilità durante il viaggio ed evitare aperture accidentali, è possibile assicurare i tiretti del vano principale all’anello di metallo mediante l’uso di un lucchetto.Prezzo: €259,00