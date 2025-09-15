Comodi, originali, smart: da GIVI cinque accessori per viaggiare in moto

© Ufficio Stampa
Top-case per amici a quattro zampe, spoiler, cuscini, caricatori e non solo
Con il record di oltre 10.000 accessori moto in catalogo, il brand GIVI offre la più completa scelta sul mercato tra bauletti, valigie ma anche parabrezza, supporti per dispositivi mobili e tante altre referenze perfino curiose e decisamente esclusive, utili per la comodità e la sicurezza di chi va in moto.
Ecco i 5 accessori più originali:
Per gli amici a quattro zampe
Il top-case Monokey semirigido T525 è un trasportino per animali da compagnia di piccola taglia, fino a 5 kg di peso. La ricca dotazione tecnica comprende un cuscino interno imbottito lavabile, 2 tasche esterne porta oggetti più un taschino interno porta-documenti, e una cinghia per portare il Bag a tracolla, oltre a 3 maniglie ergonomiche per il trasporto a mano. Inclusi anche piastra e kit di fissaggio. La struttura semi-rigida del bauletto è realizzata in un mix di materiali tecnici, tra cui il poliestere 900D con trattamento anti UV, EVA termoformata e inserti in TPU. Le due comode aperture a conchiglia con zip e superiore a ribalta in rete permettono di far entrare e uscire l’animale dalla borsa senza stress o fatica. Efficace il sistema di aerazione, composto da 4 prese d’aria laterali e un’apertura superiore arrotolabile per aumentare la traspirabilità. Infine, per aumentare ulteriormente la stabilità durante il viaggio ed evitare aperture accidentali, è possibile assicurare i tiretti del vano principale all’anello di metallo mediante l’uso di un lucchetto.Prezzo: €259,00
Lo spoiler per deviare i flussi d’aria
Consente di deviare i flussi d’aria S180T Shield +, uno spoiler universale trasparente da applicare al parabrezza o ai cupolini per una maggior protezione durante la guida. Il montaggio è semplice e veloce senza dover fare fori o modifiche grazie al pratico sistema di fissaggio “a pinza”. Le gomme di ancoraggio sono pensate per non rovinare i parabrezza e garantire una presa ottimale anche ad alte velocità. S180T Shield + è regolabile in inclinazione ed altezza. E realizzato in alluminio ripassato a mano e anodizzato anti-corrosione mentre lo schermo da 4mm di spessore è in un materiale polimerico omologato dal TÜV più leggero e trasparente del vetro. Prezzo: €150,00
Il cuscino da sella per stare come sul divano
Morbido, confortevole, capace di migliorare ogni esperienza di guida, il nuovissimo cuscino da sella universale ad aria S230 riduce il carico su schiena e glutei aumentando la comodità di seduta durante i viaggi. Realizzato in TPU, regge fino a 130 kg di peso, è rivestito in un tessuto traspirante ed è provvisto 2 valvole integrate per gonfiare e sgonfiare l’interno con la sola pressione della mano. il montaggio: due cinghie passando sotto la sella si fissano con il gancio CAM integrato. Il fondo antiscivolo offre un posizionamento sicuro del cuscino per la sicurezza del pilota. Dimensioni: 39,5 x 36 x 4 cm; disponibile in nero. Prezzo: €90,00
Mai più gomme a terra
Per far fronte alle forature accidentali delle gomme ecco il nuovo compressore a batteria S502 che si ricarica tramite presa USB ed è utilizzabile anche come torcia. Un accessorio facile da tenere sempre a portata di mano. Degna di nota la dotazione tecnica che comprende display LCD con indicatore di pressione, cavo per ricarica USB-C, adattatore USB – USB-C, tubo di collegamento da compressore a pneumatico con valvola standard (valvola americana), adattatori per gonfiare pneumatici con valvola francese, adattatore ad ago per gonfiare palloni da calcio e adattatore ad ago per accessori gonfiabili. Dimensioni: Ø53mm x 165mm. tempo di ricarica: 3 ore. Prezzo: €79,00
I caricatore smart
Cellulare o tablet scarico in viaggio? Nientepiù panico grazie a S120, presa elettrica USB e USB-C da manubrio, compatibile con manubri tubolari dal diametro compreso tra 22 e 25,4mm. Si alimenta dalla batteria della moto. Prezzo: €30,00
