Città del sole pensa alla festa della mamma: arriva Morphée

In un'epoca in cui siamo costantemente connessi, regalare disconnessione è il gesto più premuroso che ci sia. Per la Festa della Mamma, Città del sole propone Morphée: un oggetto raffinato, analogico e silenzioso, pensato per restituire alle mamme il bene più prezioso: il tempo per sé.



La sua elegante scocca in legno racchiude un universo di calma: oltre 200 sessioni di meditazione e sofrologia, 16 suoni della natura e 16 musiche originali, selezionabili attraverso tre semplici chiavi fisiche. Niente schermi, niente app, niente distrazioni. Solo la voce maschile o femminile, a scelta che guida verso il relax o accompagna dolcemente verso il sonno.



Morphée riduce lo stress e l'ansia in modo naturale, aiutando a ritrovare una qualità del sonno profonda e riparatrice. Compatto e portatile, si adatta a ogni momento della giornata: da una breve pausa ristoratrice in ufficio, a un viaggio, alla routine serale prima di addormentarsi.



Morphée fa parte di "Natura e…", la selezione di prodotti Città del sole che nasce da una convinzione semplice: la curiosità e la voglia di scoprire non appartengono solo all'infanzia. Crescere non significa smettere di meravigliarsi.



Morphée è disponibile in tutti i negozi Città del sole e online.



Prezzo consigliato al pubblico € 99,90.