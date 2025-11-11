Città del sole lancia i giochi per chi scodinzola e fa le fusa

Città del sole rompe gli schemi e spalanca le porte a chi porta gioia e affetto nelle nostre case tutti i giorni: i nostri amati amici a quattro zampe. Da sempre luogo del gioco creativo, Città del sole compie un nuovo passo verso il divertimento di tutta la famiglia: accogliere nei suoi store giochi per chi scodinzola, fa le fusa e ruba il cuore di grandi e piccoli. Da oggi, in una selezione di punti vendita, è disponibile la linea United Pets, il brand milanese che dal 1999 trasforma la vita quotidiana di cani e gatti in un'esperienza di gioco, design e allegria.



"Dove trovare per gli animali la stessa qualità e cura per la selezione dei giochi? La risposta è arrivata naturalmente: United Pets condivide con noi gli stessi valori di design, sostenibilità e attenzione ai dettagli. Gli amici a quattro zampe non sono un accessorio, sono di famiglia e meritano il meglio." racconta Graziano Grazzini, Amministratore Delegato di Città del sole.



Questa partnership segna un salto di qualità nel concetto di gioco: non più solo intrattenimento, ma benessere, relazione e stile di vita condiviso. Per i fedeli quattrozampe, la selezione propone una gamma di giochi che stimolano l'olfatto e il gusto, come gli spassosi giocattoli in gomma Mr. Branch (aromatizzati al rosmarino, nocciola o liquirizia) e in bio resina Gustosso (al formaggio o tartufo), perfetti per una masticazione sicura e coinvolgente. Inoltre, i morbidissimi peluche Aromastories con oli essenziali terapeutici promettono un riposo rilassante, quasi una seduta in una pet-spa. Non mancano i Giochi in lattice naturale ideali per chi non è troppo mordace, gli accessori per la passeggiata, la ciotola e il portacrocchette realizzato con materiale rigenerato.



Anche per i gatti, l'offerta combina design e funzionalità. Si va dai tiragraffi geniali come Cat Pole, estensibile, adattabile ad ogni tavolo, a Margareth, pensato per vestire le gambe dei mobili, trasformando l'arredamento in un parco giochi. Il benessere è al centro anche in questo caso, con gli Aromastories con oli essenziali studiati ideali per i felini e le ciotole in ceramica Shadow, pensate per rispettare i loro baffi sensibili. Per i più attivi ci sono i giochi Happy Farm in lattice naturale. Non mancano Gurgle, un beverino per gatti candidato al Compasso d’Oro, e la cuccia da finestra Cat View per gli amanti delle altezze.



"Entrare nel mondo pet non è una semplice diversificazione, è un completamento della gamma" conclude Grazzini. "Il gioco per noi è una cosa seria per tutti, è relazione, è benessere, è qualità della vita”.



La filosofia è chiara e comune a quella di Città del sole: i prodotti United Pets sono realizzati con materiali sicuri, atossici e sostenibili, in molti casi con polipropilene rigenerato. Per Città del sole amare gli animali significa anche prendersi cura del pianeta che condividiamo. I giochi per i nostri amici a quattro zampe sono disponibili in negozi Città del sole selezionati.