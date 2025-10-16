Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

countdown sci

Caschi e maschere EA7 Emporio Armani: sulla neve con stile

16 Ott 2025 - 08:58
9 foto

EA7 Emporio Armani presenta la collezione neve che comprende un casco e due maschere da sci. Le maschere da sci combinano estetica vintage e tecnologia avanzata, con in alcuni casi lenti magnetiche intercambiabili che si adattano rapidamente alle varie condizioni ambientali. Completa la collezione un casco da sci dalle elevate prestazioni tecniche per garantire confort e il massimo livello di sicurezza e protezione. Questi accessori sono disponibili online, in selezionati negozi Emporio Armani, ottici e rivenditori di articoli sportivi.