Caschi e maschere EA7 Emporio Armani: sulla neve con stile

EA7 Emporio Armani presenta la collezione neve che comprende un casco e due maschere da sci. Le maschere da sci combinano estetica vintage e tecnologia avanzata, con in alcuni casi lenti magnetiche intercambiabili che si adattano rapidamente alle varie condizioni ambientali. Completa la collezione un casco da sci dalle elevate prestazioni tecniche per garantire confort e il massimo livello di sicurezza e protezione. Questi accessori sono disponibili online, in selezionati negozi Emporio Armani, ottici e rivenditori di articoli sportivi.