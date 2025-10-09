Carrera festeggia i 40 anni di Super Mario: kart, quad e non solo

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Coloratissimi e super tecnologici, i set portano in casa tutta la magia del Regno dei Funghi e l’adrenalina delle corse, regalando un divertimento senza età fatto di sfide mozzafiato, velocità e tanta allegria
Super Mario compie 40 anni! Correndo, saltando, e passando attraverso tubi, in quattro decenni è stato protagonista di avventure incredibili che hanno unito generazioni di tutto il mondo. Dal suo debutto nel lontano 1985 fino ad oggi, l’iconico idraulico baffuto non ha mai smesso di reinventarsi, portando la sua energia contagiosa ovunque: nei videogame, nei film, nei parchi a tema… e ora anche sulle piste di Carrera!
Per celebrare questo anniversario straordinario, Carrera accende i motori e invita tutti a scendere in pista con una collezione interamente dedicata al mondo di Mario Kart. Tre set coloratissimi e super tecnologici che trasportano su una vera pista l’inconfondibile energia del Regno dei Funghi e del videogioco di corse e che vede protagonisti tutti i personaggi dell’universo di Super Mario (e non solo), offrendo a grandi e piccoli la possibilità di rivivere — direttamente a casa — tutta l’adrenalina, la competizione e il divertimento che da quarant’anni caratterizzano questa inimitabile serie videoludica.
Per chi vuole portare la corsa su un nuovo livello, arriva il Mario Kart Pipe Kart RC: un’auto radiocomandata in scala 1:18 che trasforma ogni superficie in una pista. Con una velocità massima di 9 km/h, una batteria ricaricabile ad alte prestazioni e un’autonomia di 30 minuti, questo bolide è pronto a regalare emozioni senza sosta. Grazie alla tecnologia a 2,4 GHz, le sfide diventano ancora più fluide e realistiche. È il compagno perfetto per tutti i fan dai 6 anni in su, ma anche per gli adulti che vogliono riscoprire il piacere delle corse in stile Mario Kart.
Ma le sorprese non finiscono qui: Mario Kart Quad RC, un concentrato di potenza e maneggevolezza in scala 1:20, è pronto a sfrecciare su ogni tipo di terreno, dai pavimenti lisci ai percorsi outdoor, grazie agli pneumatici robusti e al differenziale di alta qualità. Con la batteria ricaricabile LiFePO4 e la tecnologia a 2,4 GHz, il Quad RC garantisce fino a 30 minuti di azione consecutiva. E grazie al packaging dai colori sgargianti, è il regalo perfetto per chiunque ami l’azione, la velocità e il mondo di Super Mario.
Con questa collezione, Carrera rende omaggio a un’icona senza tempo dando forma concreta a un videogioco amatissimo, che continua a far sognare bambini e adulti. E ora, con questi set da corsa, l’idraulico più amato del pianeta invita tutti – bambini, famiglie e collezionisti – a festeggiare insieme un compleanno speciale, tra curve mozzafiato, risate e tanto spirito di squadra.
Il set Carrera FIRST Mario Kart – Mario vs Yoshi è la porta d’ingresso perfetta nel mondo della velocità. Realizzato appositamente per i più piccoli, include tutto il necessario per dare vita a sfide emozionanti, dove Mario e Yoshi si affrontano in un testa a testa mozzafiato in una pista ricca di curve. I controller elettronici semplici e intuitivi permettono ai bambini di vivere la loro prima vera esperienza da piloti, correndo tra i mondi colorati del Regno dei Funghi.