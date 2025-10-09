Carrera festeggia i 40 anni di Super Mario: kart, quad e non solo

Per celebrare questo anniversario straordinario, Carrera accende i motori e invita tutti a scendere in pista con una collezione interamente dedicata al mondo di Mario Kart. Tre set coloratissimi e super tecnologici che trasportano su una vera pista l’inconfondibile energia del Regno dei Funghi e del videogioco di corse e che vede protagonisti tutti i personaggi dell’universo di Super Mario (e non solo), offrendo a grandi e piccoli la possibilità di rivivere — direttamente a casa — tutta l’adrenalina, la competizione e il divertimento che da quarant’anni caratterizzano questa inimitabile serie videoludica.