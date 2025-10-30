Capitan Findus diventa un fumetto e sbarca a Lucca

LE AVVENTURE DEL CAPITANO RACCONTATE DAI GIOVANI TALENTI DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS

Lanciata nell’ottobre 2024, l’iniziativa è nata come un’esperienza formativa condivisa, disegnata a quattro mani con la Scuola Internazionale di Comics e con la collaborazione di Ad Store, con l’obiettivo di coltivare e valorizzare il talento dei giovani creativi. 30 studenti ed ex-studenti della Scuola Internazionale di Comics sono stati coinvolti nel reinterpretare le avventure del Capitano attraverso una striscia illustrata; una giuria di esperti ha selezionato le 5 opere finaliste, frutto del talento dei giovani artisti che hanno dato vita alle Avventure di Capitan Findus attraverso racconti illustrati originali. Storie che hanno esplorato le rotte mozzafiato del Capitano tra ghiacci, baie e incontri sorprendenti con squali e sirene, ciascuna reinterpretata con lo stile unico del proprio autore. Le cinque strisce finaliste sono diventate protagoniste di una limited edition degli iconici Bastoncini Findus: le confezioni si sono trasformate ospitando un estratto delle tavole e un’inedita reinterpretazione del logo del Capitano firmata dai giovani fumettisti, offrendo ai consumatori un’anteprima delle storie. Contemporaneamente, il pubblico ha potuto scoprire sul sito dedicato le tavole di ogni artista e votare la propria preferita, diventando parte attiva di questo viaggio creativo.