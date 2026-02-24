BUFF rafforza il proprio DNA in lana Merino: performance naturale per ogni stagione

La lana Merino rappresenta il cuore del DNA BUFF: naturale, morbida e sostenibile, è la soluzione ideale per chi cerca protezione tecnica senza rinunciare al rispetto per l’ambiente. La collezione include un’ampia varietà di accessori, da scaldacollo e cappelli a guanti e calze progettati per accompagnare ogni esperienza outdoor, dall’allenamento quotidiano alle spedizioni più estreme, durante tutte le stagioni dell’anno.



Gli accessori in lana Merino garantiscono comfort ottimale e termoregolazione adeguata sia con il freddo che durante le mezze stagioni. La fibra assorbe e neutralizza gli odori, garantendo freschezza prolungata anche durante le attività intense. Gli accessori si declinano in diverse grammature per poter rispondere a ogni esigenza: