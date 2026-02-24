BUFF rafforza il proprio DNA in lana Merino: performance naturale per ogni stagione

© Ufficio Stampa
BUFF, leader mondiale di accessori headwear e neckwear e punto di riferimento per gli appassionati di avventure outdoor da oltre trent’anni, rafforza il proprio impegno verso l’innovazione responsabile con la collezione in lana Merino: una gamma completa di accessori headwear, neckwear, guanti e calze pensata per offrire comfort e massimo calore in ogni condizione climatica.
La lana Merino rappresenta il cuore del DNA BUFF: naturale, morbida e sostenibile, è la soluzione ideale per chi cerca protezione tecnica senza rinunciare al rispetto per l’ambiente. La collezione include un’ampia varietà di accessori, da scaldacollo e cappelli a guanti e calze progettati per accompagnare ogni esperienza outdoor, dall’allenamento quotidiano alle spedizioni più estreme, durante tutte le stagioni dell’anno.
Gli accessori in lana Merino garantiscono comfort ottimale e termoregolazione adeguata sia con il freddo che durante le mezze stagioni. La fibra assorbe e neutralizza gli odori, garantendo freschezza prolungata anche durante le attività intense. Gli accessori si declinano in diverse grammature per poter rispondere a ogni esigenza:
Merino Lightweight (125 gr/m²): la linea Merino Lightweight Neckwear è progettata per garantire massima leggerezza e naturale termoregolazione per tutte le stagioni.
Merino Midweight (250 gr/m²): la linea Merino Midweight Neckwear è sviluppata per aggiungere calore extra ed è ideale per utilizzi in ambienti freddi.
Merino Heavyweight (500 gr/m²): la linea Merino Heavyweight Neckwear è realizzata per assicurare il massimo della protezione con temperature rigide.
Con la collezione Merino, BUFF conferma la propria leadership nella produzione di accessori tecnici per attività outdoor, offrendo prodotti che uniscono innovazione, funzionalità e responsabilità ambientale. Una proposta completa che valorizza le proprietà intrinseche della fibra naturale per garantire protezione, versatilità e comfort autentico, in armonia con la natura.
MERINO HEADWEAR
Morbidi, resistenti agli odori e altamente traspiranti, sono lo strato ideale per affrontare le giornate fredde con comfort e stile. Mantengono il calore della testa, adattandosi sia alle attività più intense sia all’uso quotidiano. Realizzati in 100% Merino wool e disponibili nelle versioni Lightweight, Midweight e Heavyweight, rappresentano un essenziale tecnico che racchiude il DNA BUFF.
MERINO NECK GAITHER
I neck gaither BUFF in 100% lana Merino realizzati da filiere etiche uniscono comfort assoluto e performance tecnica, senza provocare irritazioni sulla pelle. Traspiranti e resistenti agli odori, garantiscono calore equilibrato e protezione in ogni condizione climatica, dall’attività outdoor più intensa all’uso quotidiano. Una soluzione consapevole disponibile nelle versioni Lightweight, Midweight e Heavyweight.
MERINO SOCKS
Progettate per utilizzi in ogni stagione, le calze in lana Merino assorbono l’umidità e contrastano gli odori per un’esperienza ottimale. Traspiranti, confortevoli e resistenti, sono disponibili nelle versioni Lightweight, Midweight e Heavyweight, ideali per allenamento, viaggio e uso quotidiano.
MERINO GLOVES
I guanti in lana Merino combinano calore naturale, controllo degli odori e termoregolazione intelligente. Disponibili nelle versioni Midweight e Fleece, integrano compatibilità touchscreen per garantire praticità e comfort durante le avventure invernali.