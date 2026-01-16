Aura by Oakley, la collezione per le Olimpiadi

Nel cuore della stagione degli sport invernali, Oakley presenta AURA, una collezione che nasce da ciò che non si vede: allenamenti durissimi, tentativi ripetuti, cadute e ripartenze. È un tributo alla forza mentale e alla determinazione degli atleti che costruiscono la propria eccellenza lontano dai riflettori, giorno dopo giorno. Pensata per chi pretende il massimo dalle proprie prestazioni, la collezione reinterpreta alcuni dei modelli più iconici dell’abbigliamento e dell’eyewear Oakley attraverso un esclusivo trattamento cromatico cangiante. Un’esplosione di energia visiva che richiama l’intensità dei momenti più carichi degli sport invernali.