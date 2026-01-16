Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

il lancio

Aura by Oakley, la collezione per le Olimpiadi

16 Gen 2026 - 11:24
7 foto

Nel cuore della stagione degli sport invernali, Oakley presenta AURA, una collezione che nasce da ciò che non si vede: allenamenti durissimi, tentativi ripetuti, cadute e ripartenze. È un tributo alla forza mentale e alla determinazione degli atleti che costruiscono la propria eccellenza lontano dai riflettori, giorno dopo giorno. Pensata per chi pretende il massimo dalle proprie prestazioni, la collezione reinterpreta alcuni dei modelli più iconici dell’abbigliamento e dell’eyewear Oakley attraverso un esclusivo trattamento cromatico cangiante. Un’esplosione di energia visiva che richiama l’intensità dei momenti più carichi degli sport invernali. 