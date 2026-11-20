In occasione delle Nitto ATP Finals, AB InBev ha esteso il proprio investimento oltre l'Inalpi Arena, coinvolgendo numerosi partner Ho.Re.Ca. della città di Torino. Il progetto ha previsto sessioni di formazione dedicate agli operatori, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza del prodotto e promuovere gli standard di eccellenza di Stella Artois, insieme alla fornitura di materiali di visibilità per valorizzare la presenza del brand nei punti vendita.