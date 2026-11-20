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Stella Artois, premium brand di AB InBev, si conferma Gold Partner e Official Beer delle Nitto ATP Finals di Torino 2026. L’appuntamento torinese si inserisce nella strategia di mega platform di AB InBev, leader mondiale della produzione di birra, che vede nel tennis una piattaforma di attivazione globale e continuativa per Stella Artois, in grado di creare esperienze memorabili per i fan nel corso dell’intera stagione.
In occasione delle Nitto ATP Finals, AB InBev ha esteso il proprio investimento oltre l'Inalpi Arena, coinvolgendo numerosi partner Ho.Re.Ca. della città di Torino. Il progetto ha previsto sessioni di formazione dedicate agli operatori, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza del prodotto e promuovere gli standard di eccellenza di Stella Artois, insieme alla fornitura di materiali di visibilità per valorizzare la presenza del brand nei punti vendita.
Per AB InBev, il valore di questa partnership tra Stella Artois e Nitto ATP Finals va oltre i giorni del torneo: contribuire a estendere l'esperienza della manifestazione sportiva oltre i confini dell'arena significa anche lasciare un'eredità concreta e generare un impatto positivo per gli operatori del settore Ho.Re.Ca. Le competenze sviluppate attraverso la formazione, dalla conoscenza del prodotto alla qualità del servizio e alla perfetta spillatura, potranno infatti essere valorizzate anche al termine del torneo, contribuendo allo sviluppo della cultura della birra in Italia.
Inoltre, portando le attivazioni e la cultura del servizio anche al di fuori dell'Inalpi Arena, AB InBev vuole offrire agli appassionati maggiorenni l'opportunità di vivere l'atmosfera del torneo anche nei locali della città, favorendo momenti di incontro, condivisione e aggregazione.