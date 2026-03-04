Asics lancia la collezione Nagino: in campo con Belinda Bencic

© Ufficio Stampa
ASICS ha presentato la nuova collezione NAGINO, progettata per permettere alle tenniste di muoversi con totale libertà in campo. Pensata per lei e realizzata da lei, la collezione comprende abbigliamento, calzature e accessori da tennis. I capi sono stati sviluppati con una presenza minima di cuciture, per garantire massima flessibilità e movimento senza sforzo su tutto il campo. A questo si aggiunge la tecnologia ACTIBREEZE, che assicura leggerezza, traspirabilità e comfort ottimale. La collezione si distingue per una palette di colori ispirata alla raffinatezza giapponese, che combina tonalità di lilla, blu campanula, kaki e verde oliva scuro.
La linea apparel include:
GAME SLEEVELESS TOP - €45
- Tessuto morbido e traspirante per un comfort totale
GAME POLO SS TOP - €65
- Maglia traspirante con tessuti in mesh elasticizzato, per sostenere ogni movimento
GAME SKIRT - €60
- Due tasche laterali e pantaloncini interni con tasche aggiuntive, completata da una classica vita stile tennis
GAME DRESS - €80
- Pantaloncini interni separati, pratiche tasche laterali e pannelli in mesh a coste strategicamente posizionati per massima libertà di movimento
La collezione comprende anche calzature da tennis iconiche, tra cui GEL-RESOLUTION X, SOLUTION SPEED FF 4 e GEL-CHALLENGER 15, tutte disponibili in tonalità viola abbinate ai capi.
Martina Jurcova, Head of Global Tennis Apparel & Accessories di ASICS, ha dichiarato: "La collezione NAGINO rappresenta la tennista che desidera apparire e sentirsi al meglio in campo. Non è solo una questione di stile: combina le nostre tecnologie più avanzate con design pensati per offrire libertà di movimento e traspirabilità, permettendo a ogni atleta di sentirsi sicura e di esprimere al massimo il proprio potenziale. Crediamo che quando muovi il corpo, muovi anche la mente e la collezione NAGINO è pensata per favorire questa potente connessione in campo".
Belinda Bencic, atleta ASICS e tennista professionista, ha aggiunto: "Sono entusiasta di giocare con la collezione NAGINO. I capi si muovono con me, senza ostacolare i miei movimenti, permettendomi di restare concentrata, sicura e a mio agio. Il tennis mi fa sentire più me stessa, e avere un abbigliamento che supporta ogni mio movimento mi aiuta a dare il massimo, rigenerando corpo e mente". Belinda Bencic indosserà la collezione NAGINO e le scarpe SOLUTION SPEED FF 4 durante la stagione 2026.
La collezione NAGINO è disponibile online su asics.com e presso i negozi selezionati ASICS