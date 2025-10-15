Arriva la prima trading card Topps X The Monsters / Labubu

Nel decimo anniversario di The Monsters, la collezione “2025 Topps The Monsters Chrome 10th Anniversary” celebra una delle icone contemporanee più amate al mondo, dando vita a un connubio perfetto tra creatività, immaginazione e spirito collezionistico. Le nuove carte catturano l’essenza surreale e giocosa del mondo di Labubu, portando su card l’arte e l’energia di un personaggio che ha conquistato fan in ogni angolo del pianeta. Ogni confezione include un pacchetto con cinque carte Chrome, di cui quattro Base e una Parallel, disponibili in varianti speciali come Speckle Refractors, 10th Anniversary Logofractors, Artist Facsimiles e versioni numerate a colori. Completano la collezione gli autografi estremamente limitati, con soli 22 esemplari per soggetto, pensati per i collezionisti più appassionati e attenti ai dettagli.