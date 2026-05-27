Arianna Fontana: "La mia Valtellina, terra di sport e di emozioni autentiche"

Dal centro storico di Milano al cuore della Valtellina la strada non è particolarmente breve ma la rotta è quella giusta: la capitale economica del nostro Paese è il punto di partenza ideale, la valle percorsa dal fiume Adda che incornicia a nord la Lombardia una delle destinazioni più gettonate dal punto di vista turistico, sia d’inverno che nella stagione estiva ma poi ormai tutto l’anno. È stata proprio la destagionalizzazione della proposta valtellinese uno dei cardini dell’incontro “La mia Valtellina" che nei giorni scorsi ha avuto per protagonista e testimonial Arianna Fontana e i relatori i rappresentanti dell’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, dei consorzi locali, del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e della Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina. Avvenuto nella prestigiosa location di VOCE di Aimo e Nadia in Piazza della Scala, l’evento ha coinvolto la stampa specializzata in un racconto puntuale e appassionato da parte dell’atleta olimpionica più medagliata dello sport italiano (quattordici medaglie nelle ultime cinque edizioni dei Giochi Invernali).