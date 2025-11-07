arena rivoluziona il mondo delle borse con la nuova collezione FW25

Per la stagione Autunno/Inverno 2025, arena, leader globale nell’abbigliamento e negli accessori per il nuoto, presenta una collezione completamente rinnovata di borse, pensata per soddisfare le esigenze di ogni sportivo. Con un perfetto equilibrio tra design accattivante e funzionalità evoluta, la nuova gamma FW25 introduce innovazioni concrete, curando ogni dettaglio estetico e tecnico.



Una nuova tecnologia: AQUABREATHE. Innovazione funzionale per prestazioni superiori

Elemento distintivo della nuova collezione è la tecnologia Aquabreathe, un avanzato sistema di gestione dell’umidità ispirato al mondo del nuoto, lo sport che più di ogni altro impone standard elevati in questo ambito. Combinando tessuti traspiranti e idrorepellenti, Aquabreathe ottimizza la ventilazione interna, contrastando efficacemente la formazione di odori, muffe e ristagni.

Il pannello in mesh posizionato nel vano dedicato agli indumenti bagnati favorisce il ricircolo d’aria, riduce i tempi di asciugatura e protegge i capi asciutti. I materiali idrorepellenti di alta qualità, invece, garantiscono la protezione degli oggetti puliti e asciutti all’interno della borsa.

Pensate per accompagnare gli stili di vita più attivi, le borse arena della collezione FW25 offrono caratteristiche tecniche d’eccellenza:

Tessuto idrorepellente e fondo rinforzato: protezione contro umidità e usura;

Inserti ventilati e schienale traspirante: comfort ottimale anche durante l’uso prolungato;

Fascia per trolley: ideale per gli spostamenti;

Scomparto imbottito per laptop: protezione e praticità anche fuori dalla piscina.