arena rivoluziona il mondo delle borse con la nuova collezione FW25

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Per la stagione Autunno/Inverno 2025, arena, leader globale nell’abbigliamento e negli accessori per il nuoto, presenta una collezione completamente rinnovata di borse, pensata per soddisfare le esigenze di ogni sportivo. Con un perfetto equilibrio tra design accattivante e funzionalità evoluta, la nuova gamma FW25 introduce innovazioni concrete, curando ogni dettaglio estetico e tecnico.
Una nuova tecnologia: AQUABREATHE. Innovazione funzionale per prestazioni superiori
Elemento distintivo della nuova collezione è la tecnologia Aquabreathe, un avanzato sistema di gestione dell’umidità ispirato al mondo del nuoto, lo sport che più di ogni altro impone standard elevati in questo ambito. Combinando tessuti traspiranti e idrorepellenti, Aquabreathe ottimizza la ventilazione interna, contrastando efficacemente la formazione di odori, muffe e ristagni.
Il pannello in mesh posizionato nel vano dedicato agli indumenti bagnati favorisce il ricircolo d’aria, riduce i tempi di asciugatura e protegge i capi asciutti. I materiali idrorepellenti di alta qualità, invece, garantiscono la protezione degli oggetti puliti e asciutti all’interno della borsa.
Pensate per accompagnare gli stili di vita più attivi, le borse arena della collezione FW25 offrono caratteristiche tecniche d’eccellenza:
Tessuto idrorepellente e fondo rinforzato: protezione contro umidità e usura;
Inserti ventilati e schienale traspirante: comfort ottimale anche durante l’uso prolungato;
Fascia per trolley: ideale per gli spostamenti;
Scomparto imbottito per laptop: protezione e praticità anche fuori dalla piscina.
Le due anime della collezione: ONE GO e ALL SET
ONE GO è la linea dedicata in particolare ai nuotatori. Disponibile in capienze da 30 a 45 litri, ogni modello è dotato di un ampio vano principale facilmente accessibile, affiancato da pratiche tasche per tenere al sicuro gli oggetti personali.
ALL SET è pensata per il multisport e per chi cerca versatilità. Include zaini e borsoni con tracolla, da 25 a 45 litri, dotati di molteplici scomparti per un'organizzazione efficace. Completa la gamma la nuova mesh bag richiudibile, ideale per riporre attrezzi bagnati: compatta, leggera e con uno scomparto centrale per gli oggetti più piccoli.
Protagonista della collezione: ARENA ULIXES BACKPACK 42L
Punto di riferimento della nuova linea è ULIXES BACKPACK 42L, uno zaino altamente versatile che unisce tecnologia, comfort e stile contemporaneo. Ideale per lo sport, i viaggi o la vita di tutti i giorni, ULIXES BACKPACK 42L si distingue per:
Ampio vano principale e scomparti interni intelligenti;
Doppia apertura per un accesso rapido e pratico;
Chiusura con sistema di sicurezza, per una protezione extra;
Zip impermeabili, per affrontare ogni condizione atmosferica;
Schienale traspirante rinforzato, per un comfort superiore anche a pieno carico.
Con la collezione FW25, arena rinnova il suo impegno nel creare prodotti all’avanguardia, pensati per accompagnare ogni atleta in ogni sfida - dentro e fuori dall’acqua.