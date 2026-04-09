arena presenta la nuova collezione Beachwear SS26

La nuova offerta di punta per uomo e donna che unisce materiali ad alte prestazioni, funzionalità avanzata e un’estetica lifestyle di alto livello.

Ispirata al mondo outdoor e all’ambiente naturale, la palette cromatica esplora sofisticate tonalità polverose e tenui, accese da audaci tinte unite e vibranti colori fluo - giallo, rosso, fucsia, smeraldo e turchese - che incarnano tutta l’energia dell’estate.

Protagonisti i pantaloncini da spiaggia uomo ARENA EVO, aggiornati con nuove shape e tagli progettati per la massima versatilità d’uso, come i nuovi Evo walking bermuda e gli Evo side zip beach shorts, perfetti per vivere la spiaggia senza confini.

Per la donna, arena propone una gamma di costumi moderna e distintiva: costumi interi cut-out all’avanguardia, bikini scuba, top brassiere e nuovi tessuti testurizzati di altissima qualità. Spiccano tra questi il modello Logotype Cut Out, ispirato all’iconico costume da allenamento arena ONE, dove eleganza e sportività si incontrano in perfetto equilibrio, e il Shiny One Piece, ideale per chi desidera combinare comfort e stile, adatto sia per attività sportive in acqua sia per momenti di relax al sole.