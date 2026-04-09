arena presenta la nuova collezione Beachwear SS26

© Ufficio Stampa
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Non è solo una questione di mare, ma di attitudine. Di come ci si muove, di come ci si esprime, di come si vive il proprio spazio. arena nasce nell’acqua e da sempre costruisce lì la propria identità, intrecciando corpo, movimento e performance. Oggi, questa expertise evolve oltre la corsia e si apre a nuovi territori, parlando anche il linguaggio del leisure e del beachwear, dove sport, stile e personalità si incontrano.
La nuova collezione Beachwear SS26 traduce questo percorso in una proposta pensata per chi segue il proprio ritmo, non le regole. Precisione tecnica ed espressione individuale convivono in capi che uniscono funzionalità e carattere, trasformando il costume in molto più di un semplice alleato estivo: un manifesto di identità, un’estensione naturale del proprio modo di vivere il mare.
Attraverso questa linea, l’acqua resta il punto di partenza, ma l’orizzonte si amplia. La spiaggia diventa uno spazio dinamico, spontaneo, da attraversare con libertà. Un playground a cielo aperto dove ogni gesto è energia, ogni tuffo è slancio, ogni giornata è un’occasione per esprimersi senza limiti.
Fortemente incentrata sulla figura maschile e protagonista di una profonda evoluzione progettuale che trasforma il costume da uomo da capo funzionale a manifesto di stile e identità, la collezione si struttura in due anime complementari: arena Evolution e arena Essential.
arena Evolution: estetica premium e performance sofisticata
La nuova offerta di punta per uomo e donna che unisce materiali ad alte prestazioni, funzionalità avanzata e un’estetica lifestyle di alto livello.
Ispirata al mondo outdoor e all’ambiente naturale, la palette cromatica esplora sofisticate tonalità polverose e tenui, accese da audaci tinte unite e vibranti colori fluo - giallo, rosso, fucsia, smeraldo e turchese - che incarnano tutta l’energia dell’estate.
Protagonisti i pantaloncini da spiaggia uomo ARENA EVO, aggiornati con nuove shape e tagli progettati per la massima versatilità d’uso, come i nuovi Evo walking bermuda e gli Evo side zip beach shorts, perfetti per vivere la spiaggia senza confini.
Per la donna, arena propone una gamma di costumi moderna e distintiva: costumi interi cut-out all’avanguardia, bikini scuba, top brassiere e nuovi tessuti testurizzati di altissima qualità. Spiccano tra questi il modello Logotype Cut Out, ispirato all’iconico costume da allenamento arena ONE, dove eleganza e sportività si incontrano in perfetto equilibrio, e il Shiny One Piece, ideale per chi desidera combinare comfort e stile, adatto sia per attività sportive in acqua sia per momenti di relax al sole.
arena Essential: energia sportiva e spirito giovane
Una proposta sportiva e di tendenza per uomo e donna, che rinnova i best seller con nuovi design dinamici.
Pensati per consumatori giovani e attivi che non accettano compromessi tra stile e funzionalità, gli Essential si distinguono per palette cromatiche vivaci e fluo, grafiche a contrasto e tratti iconici del design arena. La collezione include modelli pensati per l’azione, con fasce elastiche, nuovi tessuti con effetto “spugna” e stampe all-over di ispirazione al mondo acquatico.
Sul versante femminile, l’offerta costumi è pensata per garantire massima libertà di movimento, come dimostrano i modelli Elastic Solid, costume a tinta unita, con spalline incrociate sulla schiena impreziosite dalla ripetizione del logo arena, e il Water Print Bikini Bralette, un due pezzi pratico ed elegante, che garantisce comfort e un look sempre perfetto. Pezzi immancabili della linea uomo sono i pantaloncini Water Prints Beach Short, con coulisse interna regolabile che garantisce un’ottima vestibilità, rendendoli ideali per tutte le attività di esplorazione in spiaggia, e gli slip Santamarias, il modello arena minimal per eccellenza, ideali per le nuotate estive o per abbronzarsi in spiaggia.
Grande attenzione anche all’out-of-water, arena amplia l’universo beach con sportswear, sandali, infradito, teli mare e una nuova linea di dry bags, per uno stile fluido che non si ferma al bagnasciuga.
Ogni capo nasce dall’incontro tra ingegneria della performance e sensibilità estetica grazie a comfort assoluto, fit impeccabile e asciugatura rapida che garantiscono libertà di movimento e sicurezza, dentro e fuori dall’acqua.
Con la collezione Beachwear SS26, arena evolve il proprio claim “INSPIRED BY PERFORMANCE” e lo amplia: non solo vittorie sportive, ma esplorazione, movimento e avventura.