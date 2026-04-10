Anche le Zebre all'Open House di Holyfreedom

Amici, appassionati, curiosi, dealer e anche una rappresentativa di rugbisti delle Zebre, capitana da Bautista Stavile con Marco Zanon e Simone Gesi, ha partecipato all’evento organizzato a Parma da Holyfreedom nel Garage Atelier in via San Leonardo. Un momento di condivisione della visione del brand di abbigliamento motociclistico: non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per raccontare un percorso più ampio, che nei prossimi mesi prenderà forma attraverso attivazioni mirate, contenuti editoriali e progetti speciali.