In Val d’Ayas, ai piedi del Monte Rosa, lontano dalle rotte più affollate e dall’estetica convenzionale dell’outdoor, AlpineStandards presenta la nuova collezione Fall/Winter 2026-2027. Il marchio di abbigliamento ed equipaggiamento da alpinismo essenziale e rigoroso pensato per chi vive, lavora e si mette alla prova sopra i duemila metri di quota si riconosce nel claim “Designed in the heart of the Italian Alps. By mountaineers, for mountaineers” e sviluppa strumenti tecnici autentici a stretto contatto con guide alpine e alpinisti.