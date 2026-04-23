adidas presenta la sua prima scarpa sotto i 100 grammi: Adizero Adios Pro Evo 3

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
adidas presenta Adizero Adios Pro Evo 3, la calzatura da competizione più leggera e veloce mai creata dal brand. Questa scarpa inaugura una nuova fase nell'innovazione delle superscarpe ed è pronta al suo debutto ai piedi degli atleti adidas che parteciperanno alla maratona di Londra di questo fine settimana.
Forte di una tradizione di prestazioni da record, la scarpa Adizero Adios Pro Evo 3 rappresenta un salto qualitativo radicale. Progettata nell'ambito di un ambizioso progetto per realizzare la prima scarpa da gara adidas con meno di 100 grammi di peso, la Evo 3 ridefinisce gli orizzonti di ciò che è concepibile ai massimi livelli della corsa su lunghe distanze. “Il nostro obiettivo era di avere due cifre sulla bilancia, ottenendo al contempo prestazioni superiori a quanto mai raggiunto prima”, ha dichiarato Stephan Scholten, VP Product di adidas.
Punta di diamante della collezione Adizero – la linea di scarpe da corsa più vincente al mondo – la Pro Evo 3 introduce una serie di innovazioni rivoluzionarie, studiate per sprigionare la massima velocità ed efficienza:
-Schiuma Lightstrike Pro Evo di nuova generazione – la schiuma più leggera e reattiva di adidas realizzata fino ad oggi, con quasi il 50% di peso in meno rispetto alle versioni precedenti. Con uno stack di 39 mm, massimizza ammortizzazione, propulsione e ritorno di energia ad ogni falcata.
-Al centro di questa innovazione c'è la nuova tecnologia ENERGYRIM – un rivoluzionario sistema integrato in carbonio che sostiene il massimo volume di schiuma Lightstrike Pro Evo sotto il piede, fornendo al contempo una rigidità precisamente calibrata per la stabilità. Questa interazione unica di schiuma e carbonio ridefinisce ritorno di energia, propulsione ed efficienza in una superscarpa.
-Tomaia ultraleggera e dettagli di precisione – ridotta all'essenziale e progettata con l'ispirazione delle tecnologie delle vele da kitesurf, la tomaia offre una sensazione di assenza di peso con un supporto preciso. Anche i componenti più piccoli – dai lacci alle cuciture – sono stati meticolosamente raffinati per offrire guadagni marginali che fanno la differenza il giorno della gara.
-Un design della suola più efficiente – caratterizzato da gomma Continental™ strategicamente posizionata nell'avampiede per fornire una trazione affidabile ad alte velocità, senza compromettere il peso.
Patrick Nava, GM Running di adidas ha commentato: “Creare Adizero Adios Pro Evo 3 ci ha spinto a pensare in modo diverso fin dall'inizio. Non stavamo solo cercando di migliorare ciò che avevamo fatto prima, volevamo vedere fino a che punto potevamo spingerci. Abbiamo passato più di una dozzina di iterazioni, lavorando a stretto contatto con i nostri atleti e testando ovunque, dai nostri laboratori a Herzogenaurach ai campi in altitudine in Kenya ed Etiopia. A quel livello, ogni dettaglio conta davvero – stavamo misurando le cose fino al nanogrammo più vicino. È stato un processo lungo, ma ha portato a qualcosa che crediamo cambi veramente la sensazione di una scarpa da gara”.
L'estetica del design è un'evoluzione del suo predecessore da record, il modello Adizero Adios Pro Evo 2, caratterizzata da una finitura bianca minimalista, contrastata da tre strisce nere e una suola del tallone con uno specchio a vista, che mette in mostra l'Energy Rim.
Inoltre, in abbinamento alle calzature, gli atleti d'élite che gareggeranno da Londra in poi, indosseranno l'ultimo kit da competizione ad alte prestazioni di adidas, basato sulle innovazioni Techfit+ e Climacool+. Il kit include un outfit completo, composto da pantaloncini e canotta, o una tuta da endurance Techfit+: un sistema gara completamente integrato, studiato per un supporto specifico e una ventilazione potenziata in condizioni estreme. I test hanno evidenziato che la tuta può migliorare l'economia di corsa fino all'1%. Anche gli atleti adidas del calibro di Sebastian Sawe e Tigist Assefa, Yomif Kejelcha e Amos Kipruto, indosseranno questa linea di abbigliamento iper-innovativa.
Il lancio della scarpa avverrà con una disponibilità estremamente limitata. La scarpa sarà disponibile in pre-order a partire dal 23 aprile 2026. Un lancio più esteso seguirà poi in occasione della stagione autunnale delle maratone. Adizero Adios Pro Evo 3 sarà disponibile al prezzo di €500.