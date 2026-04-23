adidas presenta la sua prima scarpa sotto i 100 grammi: Adizero Adios Pro Evo 3

Patrick Nava, GM Running di adidas ha commentato: “Creare Adizero Adios Pro Evo 3 ci ha spinto a pensare in modo diverso fin dall'inizio. Non stavamo solo cercando di migliorare ciò che avevamo fatto prima, volevamo vedere fino a che punto potevamo spingerci. Abbiamo passato più di una dozzina di iterazioni, lavorando a stretto contatto con i nostri atleti e testando ovunque, dai nostri laboratori a Herzogenaurach ai campi in altitudine in Kenya ed Etiopia. A quel livello, ogni dettaglio conta davvero – stavamo misurando le cose fino al nanogrammo più vicino. È stato un processo lungo, ma ha portato a qualcosa che crediamo cambi veramente la sensazione di una scarpa da gara”.