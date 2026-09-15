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© Getty Images | Inter-Pisa 6-2, 23 gennaio 2026
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PAZZA INTER

Inter, sei rimonte dall'arrivo di Chivu: tutti i ribaltoni dei nerazzurri nel 2026

Con Cristian Chivu l'Inter è tornata pazza. Da Inter-Pisa a Inter-Udinese, sono sei le rimonte messe a segno in situazioni di doppio svantaggio da Lautaro e compagni

15 Set 2026 - 13:03
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