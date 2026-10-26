Edizioni speciali La sportiva realizzata interamente in rame

Si chiama GFG Peralta D e della sportiva di Modena conserva soltanto il telaio e la meccanica. Il resto è stato totalmente stravolto e la carrozzeria dall'alluminio, e questo è il dettaglio più importante del progetto, passa al rame battutto a mano. Una lavorazione complicata e antica che può essere eseguita da artigiani specializzati. La superficie metallica è interrotta soltanto da un vetro posto sulla sommità della carrozzeria, trattato in modo che riprendesse la lucentezza del metallo dando un'immagine monolitica. Questo modello è stato realizzato su commissione dell'imprenditore e collezionista messicano Carlos Peralta. "La Peralta D nasce dall'energia positiva e dalla sintonia creativa instaurata con Carlos Peralta durante lo sviluppo della Peralta S. Abbiamo voluto dare continuità a quel percorso stilistico, esplorando l'espressività di un materiale affascinante e complesso come il rame", ha dichiarato Fabrizio Giugiaro. Anche le portiere sono state sostituite da un'apertura che riprende il movimento "dome" sviluppata da Giorgetto Giugiaro nel 1967 per la De Tomaso Mangusta