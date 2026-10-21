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Curiosità

Arabia Saudita-Norvegia on the road con una Toyota

Un viaggio lungo quasi 8 mila chilometri che lo ha visto percorrere territori ostili in un contesto ambientale e politico anche piuttosto delicato. Dall'Arabia si risale verso il Libano, la Siria e la Turchia per poi cambiare continente e passare dall'Asia all'Europa. Poi su verso i Balcani, Ungheria, Polonia e Repubbliche Baltiche fino ai confini marittimi. La penisola Scandinava la si avvicina dalla Finlandia per fermarsi al Polo Nord norvegese dove l'aurora boreale è di casa

21 Ott 2026 - 09:38
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