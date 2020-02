Paulina Procyk, moglie di Krzysztof Piątek, ha voluto smentire su Instagram la notizia, riportata da alcuni media polacchi, del presunto no dell'attaccante al Tottenham: "Mio marito tiene in considerazione la mia opinione ma non ho mai scelto per lui una squadra piuttosto che un'altra. Qualsiasi club in cui può crescere come calciatore incontrerà sempre il mio gradimento. L'ultima decisione spetta sempre a lui e al suo agente".