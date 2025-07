Genoa, tutti pazzi per Alice Sondergaard

La calciatrice 22enne svedese è approdata al Genoa, neopromossa in Serie A Femminile, e lotterà insieme alle rossoblù per la salvezza. Sondergaard, che in Italia ha giocato anche con le maglie di Verona e Bologna, ha firmato un contratto con il club ligure fino al 2027. Quando il Genoa ha annunciato il suo ingaggio su Instagram pubblicando una selezione di foto con la maglia del club i fan sono rimasti incantati, inondando la sezione commenti: "È ufficiale, la calciatrice più bella del mondo".